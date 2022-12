Conmoción en Rosario por un nuevo ataque mafioso a Televisión Litoral

El frente del edificio del multimedios rosarino Televisión Litoral fue blanco de un nuevo ataque mafioso este miércoles por la noche, causando conmoción y repudio tanto del ámbito de la prensa como del arco político. El atentado se suma a otra balacera contra el mismo edificio el pasado 12 de diciembre y a una bandera intimidatoria colocada en el frente de Telefe Rosario en octubre.

El ataque ocurrió minutos después de las 21.30 del miércoles, pese a que desde el último atentado se encuentra apostado un móvil policial a modo de custodia. En el lugar se hallaron ocho vainas servidas y dos plomos que impactaron contra el portón y la garita donde se encuentra la seguridad privada del multimedios.

"Si el balazo hubiera sido 20 centímetros para otro lado, estaría hablando de otra cosa", dijo este jueves el presidente de la empresa, Gustavo Scaglione, quien afirmó que considera que ambos atentados son “algo personal”.

La policía provincial detuvo a dos adolescentes sospechados de formar parte del ataque. En ese sentido, el gobernador Omar Perotti señaló: "Que haya detenidos para ver quién ordena los ataques es señal de que no hay impunidad". El mandatario sumó su repudio al atentado. "No existe control social si no hay expresiones, no se pueden generar anticuerpos en la comunidad si no existen expresiones que alerten, que prevengan, denuncien y esclarezcan. Cuando se busca que no se hable de estas cosas el más favorecido es el delito, que necesita del silencio", dijo en declaraciones a LT8.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su "honda preocupación y un enérgico repudio" ante el ataque y adviertió que "se están reiterando situaciones de violencia inusitada y sistemática, sin antecedentes en la era democrática argentina, y es por ello que exige a las autoridades provinciales y nacionales de los tres poderes una acción firme que resguarde y proteja la tarea informativa de medios y periodistas rosarinos, quienes desde hace varios meses sufren por el accionar de bandas narco".