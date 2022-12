El mensaje de CFK al peronismo: no me bajo, me bajan; salgan y jueguen

En la previa del comienzo del año electoral, Cristina Fernández de Kirchner dedicó su discurso a la interna del Frente de Todos (FdT). Sin nombrarlo, aludió al presidente Alberto Fernández por la política de “amague y recule permanente”, llamó a la dirigencia a movilizarse y envió un tiro por elevación a la Casa Rosada, en particular, y al peronismo, en general, cuando aclaró que no se autoexcluyó de la candidatura 2023, sino que fue proscripta por el Poder Judicial.

“Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción”, dijo la vicepresidenta este martes en Avellaneda, escoltada por Axel Kicillof y el intendente Jorge Ferraresi. Fue el gobernador quien la precedió en el uso de la palabra y quien le habló en clave electoral. “A vos Cristina te necesitamos para seguir avanzando con los derechos”, dijo Kicillof.

Pese a que la platea volvió a cantar “Cristina presidenta”, ella tardó pocos minutos en ratificar que no será candidata en 2023, en línea con lo que había anunciado a principios de diciembre, cuando dio sus últimas palabras en la causa vialidad. Esta vez, la exmandataria dio un paso más en sus explicaciones. “Los medios hablaban de renunciamiento, de autoexclusión. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Acá no hay autoexclusión, hay proscripción”, aclaró la vicepresidenta.

No fue una aclaración destinada únicamente a los medios de comunicación. En el cristinismo generaron un profundo malestar las declaraciones que trascendieron en off the record a mediados de diciembre desde la Casa Rosada, que indicaban que la vicepresidenta no estaría en una boleta en 2023 porque su imagen tiene un “techo” que le impediría pasar un ballotage.

“Cristina no va a ser candidata por la persecución, el hostigamiento y la proscripción a la que la sometió la mafia judicial y mediática. En la Casa Rosada parece que lo festejan porque aumenta las chances electorales de Alberto. Qué triste que además lo digan en un off”, escribió ese día en su cuenta de Twitter la diputada Paula Penacca, referente de La Cámpora. Este martes, la vicepresidenta respondió personalmente a esa hipótesis.

No fue la única frase que tuvo como destino final Balcarce 50. Cristina Kirchner también al “efecto disciplinador” que entiende que tuvo como fin la condena en su contra en la causa Vialidad y la asoció a la respuesta de la Casa Rosada al fallo de la Corte sobre los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. “Es un disciplinamiento a la dirigencia política argentina, para que nadie se vuelva a animar a tanto, a estatizar las AFJP, YPF, o desendeudar al país y decirle al Fondo Monetario Internacional que no lo necesitamos más y definimos nuestra propia política económica”, dijo la vicepresidenta. Y disparó: “El Poder Judicial tiene un efecto disciplinador y vaya si lo logra. Lo vimos en estos días de dimes y diretes con la agrupación política como yo digo amague y recule permanente. Es anecdótico”, remarcó en referencia al anuncio del Presidente de que cumplirá con el fallo del Máximo Tribunal, aunque sea con bonos.

“El miedo no construye nada, pulveriza el poder popular y tiende a desnaturalizar la política. La política termina siendo algo que a la gente termina por no gustarle porque no le soluciona la vida, no le soluciona los problemas”, siguió Cristina, y llamó a los argentinos y argentinas “a despabiliarse” frente al accionar de la Justicia.

También ligada a su situación judicial, después le llegó el turno al resto de la dirigencia peronista. “Hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista. ¿Es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia? No. Esto va a exigir de todos y todas un gran esfuerzo”, dijo Cristina, que llamó a la dirigencia a “salir a hablar y explicar, bajar, tomar contacto con el barrio, con el barro, con la realidad”.

Como ya lo había hecho en privado durante la última reunión que tuvo con referentes del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, en Ensenada, la vicepresidenta le pidió al peronismo que no esté “mirando para el cielo” hasta que alguien “baje mágicamente” a dar indicaciones políticas. “Es necesario que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros. El año que viene movilicemos a toda la Argentina bajo una consigna: Argentina y democracia sin mafias”, cerró.