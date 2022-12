Fallido encuentro de fin de año de la Sexta

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La intención de un sector del Frente de Todos de la Sexta Sección electoral de tener una foto de unidad en el cierre del año quedó frustrada por la decisión de un grupo de intendentes, referentes de La Cámpora y cercanos al gobernador Axel Kicillof de vaciar una reunión que se realizó el lunes en Monte Hermoso, en la que quedaron expuestas las internas en el peronismo del sudoeste bonaerense.

El encuentro tuvo como anfitrión al senador Alejandro Dichiara, ex intendente del distrito, como balance de fin de año y preparativos para la pelea electoral del año que viene, en donde el Frente de Todos intenta revertir la pérdida de intendencias en manos de Juntos por el Cambio. La idea es que asistiera al menos un referente de cada una de las secciones para una foto de unidad en un escenario complicado, donde ya se avizoran internas en varios distritos fuertes, con Bahía Blanca como caso emblemático.

Dichiara fue uno de los que motorizó la convocatoria junto al tándem de dos dirigentes bahienses, el senador Marcelo Feliú y el titular del puerto bahiense Federico Susbielles, que con apoyo camporista compitió por la intendencia en 2019 y fue derrotado por amplio margen por Héctor Gay. Los tres se sentaron en la cabecera de una mesa cuadrada que tuvo muy notorias ausencias. Del lado de los intendentes, solo estuvieron el local Marcos Fernández, el de Guaminí José Nobre Ferreira; y el de Daireaux, Esteban Acerbo.

En los nombres de la larga lista de ausentes, que presentaron distintas excusas o directamente avisaron que no irían, se pueden leer algunas claves de un frente interno que decidió no reconocer el intento de ordenamiento del FdT de la Sexta que propusieron en el encuentro de Monte Hermoso. Una de las ausencias más ruidosas fue la de los camporistas. No estuvieron en el encuentro del lunes ni el diputado Gabriel Godoy, referente de la agrupación kirchnerista en la Sexta, ni la senadora Ayelén Durán. El faltazo dio lugar a todo tipo de lecturas, porque tampoco estuvo el diputado e histórico referente del kirchnerismo en la Sexta Carlos Cuto Moreno, que trabaja en el armado político de Kicillof.

El faltazo coordinado no dejó lugar a dudas sobre la respuesta de un sector K a esa convocatoria. Pero tampoco estuvieron referentes de mucho peso en la sección, como la titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Marisol Merquel, hoy muy cercana a la ministra nacional Victoria Tolosa Paz, ni los intendentes de distritos más importantes, como Julio Marini, de Benito Juárez; Marcelo Santillán, de Gonzáles Chaves; Ricardo Moccero, de Coronel Suárez, y Pablo Torree, de Laprida, ni su antecesor, el ahora senador y referente de ese distrito Alfredo Fisher.

La reunión de Monte Hermoso, en la que hubo varios llamados a la unidad, anticipa un escenario complicado para el armado del Frente de Todos el año próximo. Con un liderazgo seccional en disputa, asoman internas picantes en varios distritos. Bahía Blanca, donde Susbielles ya tiene competencia declarada por parte del dirigente gremial Sebastián Mas, quizás sea el ejemplo más claro.