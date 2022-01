Dichiara: “No volveré a ser candidato a intendente”

El diputado bonaerense e intendente en uso de licencia de Monte Hermoso, Alejando Dichiara, pasa el verano en su distrito, uno de los destinos más visitados durante la temporada. Debió aislarse la semana pasada tras contraer covid-19, pero ya tiene el alta y volvió a la actividad. “¿Dónde voy a tener mejores vacaciones que en las playas argentinas?”, dice a Letra P y destaca que la ciudad vive “la mejor temporada de los últimos cincuenta años”. Sus días de verano pasan entre la playa, asados nocturnos y reuniones políticas, sin desatender el pago chico: “A la mañana voy a la municipalidad para no desconectarme de lo que pasa a acá”, afirma.

En las últimas semanas se reunió con varios dirigentes, entre ellos el senador por la Sexta sección Marcelo Feliú; el presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles; el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo; y hasta con el conductor televisivo Alejandro Fantino. En diálogo con este medio, afirma que no volverá a ser candidato a intendente en 2023 pese al rotundo triunfo de 2019, cuando superó el 66% de los votos, y que está abocado a trabajar con los 22 distritos de la Sexta, con sus intendentes y referentes. “Soy un legislador más de territorio que de banca”, se describe, aunque no descarta ocupar otro cargo ejecutivo.

“Ferviente defensor de las internas”, avisa que “no se puede proscribir a nadie” que quiera competir ni en los municipios, ni en la provincia, ni en la nación. Considera que los intendentes en la Legislatura y en el gabinete aportan “sentido común”. Dice que para 2023 el peronismo “no puede perder la calle” y que debe recuperar la confianza de la gente.

También podés leer El encierro de Kicillof: soledad, teléfono al rojo vivo y ministros designados

-¿Cómo está la temporada en Monte Hermoso?

-Es la mejor temporada en los últimos cincuenta años.

-¿Cómo es su relación con Kicillof?

-Tengo muy buena relación con el gobernador y sus ministros.

-¿Cómo se adapta a su nuevo rol de legislador tras dejar la intendencia?

-Marcos (Fernández) fue intendente ocho años, somos un grupo muy consolidado. Me concentro en mi nueva función sin alejarme de los temas locales. Me ocupo de los veintidós distritos de la Sexta, con todos los referentes del Frente de Todos y los intendentes. Donde no somos gobierno, somos una oposición constructiva. Soy un legislador de territorio más que de banca.

-¿Qué aportan los intendentes que llegaron a la Legislatura?

-Sentido común, el conocimiento de las necesidades de la gente.

-¿Y en el ejecutivo?

-Fue importante la incorporación de intendentes y nadie tiró por la ventana a nadie. Carlos Bianco y Agustín Simone siguen estando y son piezas fundamentales, porque son de confianza plena del gobernador. Pero hubo un ciclo complido, una necesidad de recambio por el resultado electoral. Las incorporaciones son importantes por la territorialidad.

También podés leer El encierro de Kicillof: soledad, teléfono al rojo vivo y ministros designados

-¿Es una buena estrategia electoral competir en internas en 2023?

-Soy un defensor ferviente de las internas, no hay que proscribir absolutamente a nadie, ni en los distritos, ni en la provincia, ni en la nación. El peronismo tiene que estar unido, el adversario es Juntos por el Cambio.

-¿Cuál es la clave de Todos para ganar en 2023?

-Debemos recuperar la confianza de la gente.

-¿Cómo?

-Con hechos.

-¿Kicillof debe ir por la reelección?

-Axel es un excelente gobernador, tiene todo el derecho del mundo a intentar continuar en el cargo. Pero son discusiones para el año que viene.

-¿Quiere volver a la intendencia de Monte Hermoso?

-Yo y el actual intendente, Marcos Fernández, ya decidimos que no vamos a ser candidatos a intendente en 2023. Necesidad trasvasamiento generacional. El verdadero conductor político es el que conforma cuadros que puedan sucederlo.

-¿Que aspiración política tiene fuera del distrito?

-Me siento preparado para ocupar el lugar que las autoridades el Partido Justicialista decidan. También estoy disponible para cualquier cargo que crean que puedo ocupar tanto en el ejecutivo nacional como en el provincial.

-¿Cómo van a hacer para mejorar el resultado electoral en la Sexta, donde ganó Juntos?

-La gente no quiere volver a la gestión anterior. Debemos mejorar los salarios y controlar la suba de precios. Y el peronismo no puede perder la calle.

-¿Cómo ve la convivencia entre las distintos sectores del Frente de Todos?

-Tenemos que usar las diferencias para potenciarnos y no caer en peleas que no lleven a nada. El año que viene vendrán las disputas por las candidaturas.