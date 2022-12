Bullrich sube la apuesta y denuncia por “traición a la Patria” a Fernández

La titular del PRO, Patricia Bullrich, presentará este lunes una denuncia por “sedición y traición a la Patria” contra el presidente Alberto Fernández, 16 gobernadores y dos gobernadoras a raíz de la decisión del Ejecutivo de no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordena la restitución de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. “Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos!”, bramó este domingo vía Twitter la exministra de Seguridad para adjuntar el texto acusatorio que tiene como cofirmantes a dos halcones de su nido, la diputada Sabrina Ajmechet y su par Fernando Iglesias.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

De acuerdo al documento acusatorio, tanto Fernández como las autoridades provinciales que respaldaron la decisión presidencial de no acatar el fallo de la Corte “incurrieron en una usurpación de funciones que implica un grave atentado contra el orden democrático” y que esos actos “deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”.

Con esta denuncia penal, Bullrich endurece el volumen de sus acusaciones contra el Gobierno, en los umbrales del decisivo año electoral que la tiene como una de las anotadas para la carrera presidencial. En esa sintonía, Fernando Iglesias se plegó: "La desobediencia al fallo de la Corte no puede quedar impune. Quienes son sus cómplices o ejecutores deben sentir el peso de la ley”. Además del Presidente y los gobernadores en cuestión, Iglesias sumó a Sergio Massa y Silvina Batakis a su advertencia en modo rabia: “Como sugiere el tango: piénsenlo bien!”

Además del Presidente, los gobernadores y las gobernadoras apuntadas por Bullirch y compañía son Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Saénz (Salta), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Rodríguez Saá (San Luís), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Arabela Carreras (Río Negro) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). El texto de la denuncia incluye una errata: se refiere al mandatario riojano Ricardo Quintela como "Ricardo Quinquella".

“Las resoluciones de la Corte están para ser cumplidas se las comparta o no se las comparta, y la circunstancia de que se pretenda interponer un recurso absolutamente improcedente a un fallo definitivo del Máximo Tribunal de la Nación, no resulta ser sino un disfraz tendiente a dar un viso de legalidad a un accionar claramente direccionado a no acatar la orden que el fallo contiene”, arremetieron Bullrich y su tropa en la denuncia penal.

También podés leer JxC apuesta a la Corte, pero impulsará el juicio político contra el Presidente

El último miércoles, el máximo órgano judicial del país emitió un fallo provisional en el que le dio la derecha al gobierno porteño en la disputa por los fondos coparticipables ya que obligó al Gobierno a entregarle el 2,95% del total de los recursos. Ante eso, tanto el el oficialismo y las provincias aliadas criticaron la decisión y la calificaron de antifederal, ya que consideran que favorece al distrito más rico y poderoso del país. Como contrapartida, en Juntos por el Cambio acusaron al jefe de Estado de ir en contra de la Constitución y anticiparon que tomarán las medidas correspondientes para que la decisión de no acatar el fallo no quede sin consecuencias.