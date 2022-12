JxC repudió la "desobediencia del Presidente" al fallo de la Corte

La coalición Juntos por el Cambio (JxC) expresó su "enérgico repudio" a la "desobediencia del presidente Alberto Fernández" frente a la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en la demanda sobre los fondos coparticipables, al considerar que un fallo del máximo tribunal en este sentido "es la última palabra de la legalidad".

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa", señaló a través de un comunicado la coalición opositora integrada por el PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo.

En el mismo tono que usó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la conferencia de prensa que ofreció este viernes, la alianza puso el foco en el "conflicto institucional y de poderes sin precedentes" del Gobierno y reparó en que "la ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo".

"Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no solo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, destacaron.

La Corte Suprema de Justicia dictó este miércoles un fallo que favorece a la Ciudad de Buenos Aires en la demanda iniciada por los fondos de la coparticipación federal y obliga a la Nación a pagarle el 2,95 % de la masa de impuestos coparticipables, en el contexto de la disputa entre ambas jurisdicciones por el porcentaje correcto.

Este jueves, Fernández convocó a una reunión en la que participaron autoridades de 14 provincias y, luego, dio a conocer que desconocería la decisión del máximo tribunal. Ante la negativa de Fernández de acatar el fallo de la Corte, Larreta anunció que volverá a presentarse ante el máximo tribunal y que, además, denunciará "a todos los funcionarios" que no permitan cumplir el fallo.

“El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, expresó el texto de JxC.