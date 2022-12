JxC se levanta en armas ante el preaviso del Gobierno que no acatará el fallo

Luego de que la Casa Rosada dejó trascender por los medios, entre ellos LetraP, que no acatará el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón al Gobierno de la Ciudad en la disputa por los fondos de la coparticipación, distintas figuras de Juntos por el Cambio (JxC) anticiparon sus críticas a la decisión y aseguraron que sería un paso autoritario en contra de las instituciones.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados, Mario Negri, afirmó que el presidente “Alberto Fernández y los gobernadores peronistas se están alzando contra la Constitución”. “Sediciosos”, publicó en su cuenta de Twitter.

El jefe de la Coalición Cívica Ari en la Cámara baja, Maximiliano Ferraro, le recordó al jefe de Estado que “los fallos de la Corte se acatan”. “Su irresponsabilidad es de extrema gravedad. Vulnera la ley y la Constitución y genera cada vez mayor inseguridad jurídica e incertidumbre. La solución a nuestros problemas es respetando las reglas de juego, no a la inversa”, agregó.

También podés leer El Gobierno dice que el fallo de la Corte es “incumplible” y no lo acatará

La diputada de las misma filial política, Paula Oliveto, profundizó: “Solo los autoritarismos no acatan un fallo judicial. Alberto Fernández va a pasar a la historia como un presidente mediocre, pusilánime y golpista. Este es el comienzo del fin. No hay gobernabilidad si no se acata la ley”.

Como relató Letra P, este jueves el Presidente le aseguró a las autoridades provinciales aliadas que el fallo de la Corte Suprema que ordena a la Casa Rosada entregarle el 2,95% de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires es de cumplimiento imposible y que, por ende, no lo acatará. “Es un día aciago”, dijo Alberto Fernández este miércoles, minutos después, de que el máximo órgano judicial del país diera a conocer su resolución parcial.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también criticó al Gobierno nacional por la posibilidad de desoír a la Justicia y consideró que si el Frente de Todos (FdT) toma este camino, el país entraría en una “ruptura institucional”.