Las razones del veto de Carrió a Macri

Elisa Carrió volvió blanquear su malestar con el expresidente Mauricio Macri. Como sucedió en al menos tres oportunidades en este año, todas fueron por televisión, la líder de la Coalición Cívica cargó contra el fundador del PRO, le pidió su retiro en 2023 y dejó nuevamente sobre la mesa la necesidad de una renovación dentro de Juntos por el Cambio (JxC)

En declaraciones al canal LN+ sostuvo que tanto Macri como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tienen que quedar en el espejo retrovisor de la política. “No pueden ganar en segunda vuelta”, manifestó Carrió. "Lo mío no es personal, no es con Macri. He trabajado (con él) cuatro años, pero ya está. Perdí esa amistad profunda, porque cada uno elige a sus amigos, pero la relación política se mantiene", indicó

Según pudo reconstruir Letra P, desde hace bastante tiempo que ella está en desacuerdo con algunas de las decisiones del exjefe de Estado. “Sobre todo por la forma en la que se comporta con puertas adentro del PRO con sus candidatos”, le dijo a este portal uno de los dirigentes de máxima confianza de Carrió. En el último tiempo tuvieron tres charlas a solas. Nada trascendió de ellas, salvo cierto malestar de la fundadora de la Coalición Cívica con "algunos planteo" del expresidente.

Para la exdiputada es necesaria una renovación en JxC, pero además plantea la necesidad de priorizar una victoria contra el Frente de Todos en las elecciones de 2023 antes de cualquier amistad. Con ese objetivo en la mente, Carrió no oculta su preferencia por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien forjó una buena relación cuando le tocó encabezar la lista por la Ciudad. A sus ojos, las palomas tendrán más chances que los halcones en las urnas.

El otro vínculo que reforzó en el ecosistema larretista fue con el diputado Diego Santilli, que busca ser gobernador bonaerense. El enojo con Macri, de quien lo sigue ponderando como yno de los socios fundadores de lo que ahora es JxC, se potencia cada vez que Carrió nota que el titular de la Fundación FIFA “juega” con los candidatos presidenciales del PRO. No en el sentido de bendecirlos, sino de sacar provecho de su rol de gran elector.

La forma en la que Macri se acerca y aleja de cada figura del PRO dependiendo de cómo lo ve para potenciarla dentro de la interna, para Carrió, puede repercutir en las posibilidades de una victoria en las presidenciales frente al actual oficialismo. Paños fríos antes que agitar las diferencias, pide.

A pesar de su mirada negativa sobre le rol de Macri de cara a 2023, la exdiputada copia una de sus acciones: el misterio en torno a su candidatura. Encolumnada detrás de la campaña del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para lograr que sea el sucesor de Larreta, Carrió dejó entrever que puede volver a subirse al ring electoral. Pero no especificó la fecha de la eventual revelación. Uno de sus deseos, según cuentan en su entorno, es tener una revancha contra Fernández de Kirchner ya que nunca pudo sacarse la espina de la derrota en los comicios de 2007 en lo que llegó a denunciar un fraude por parte del oficialismo. Si la vicepresidenta no compite las probabilidades de que Carrió vuelva a una boleta serían más altas en 2025. Pero todavía falta mucho.