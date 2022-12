Carrió dice que Macri y CFK "ya fueron" y avisa que ella no se baja del todo

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, adelantó que no respaldará al expresidente Mauricio Macri en caso de que sea candidato en las elecciones presidenciales de 2023. Además, consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "ya fue". Desde su punto de vista, ninguna de esas figuras tiene posibilidades de conseguir el objetivo "porque el que polariza no gana", en tanto que el presidente Alberto Fernández "no es pero puede serlo".

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"El problema es que Cristina fue. ¿Por qué nadie se va a presentar de los que dicen que lo iban a hacer? Porque no gana en segunda vuelta ninguno de los dos", sostuvo en declaraciones a LN+.

De paso, Carrió avisó que no se baja del todo de la carrera por la Casa Rosada y que no le importa "ganr ni perder".

También podés leer De regreso, Lilita: ahora con Quirós y juego propio 2025 en la Ciudad

En la misma línea, afirmó que "Macri también fue, porque no puede en segunda vuelta", y vaticinó que, camino a las presidenciales del próximo año, "va a haber muchos renunciamientos históricos".

"Lo mío no es personal, no es con Macri. He trabajado (con él) cuatro años, pero ya está. Perdí esa amistad profunda, porque cada uno elige a sus amigos, pero la relación política se mantiene", indicó e insistió en que no va a acompañarlo ante una eventual candidatura.

En tanto, frente a la interna de Juntos por el Cambio, ratificó que, mientras "no se resuelvan las cuestiones morales" dentro de la alianza opositora, no descarta ser candidata. "No me importa ganar o perder, me importa que haya un voto que salve tu conciencia", aseveró.