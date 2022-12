Coparticipación: el gobierno bonaerense advierte sobre un descalabro

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Luego de algunas horas de silencio tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que ordena subir a 2,95 el porcentaje de coparticipación federal que le corresponde a la Ciudad, el gobierno de Axel Kicillof advierte sobre el posible efecto cascada de la decisión del Tribunal: una quita de recursos a Buenos Aires podría provocar un descalabro, en una provincia donde las obras previstas y los sueldos dependen de un presupuesto ajustado. Al mismo tiempo, en La Plata describen la encerrona, afirman que el fallo no debiera afectarlos porque indica que “no” se le deben quitar fondos a las provincias, pero, no obstante, manifiestan que eso es “imposible” porque los recursos son “finitos” y la administración central está condicionada por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“El fallo para nosotros es un problema porque dice que, si bien el Estado nacional tiene que devolver lo que se sacó a la Ciudad de Buenos Aires, o más bien lo que distribuyó mejor, no hay que sacarle recursos al resto de las provincias, lo que es humanamente imposible porque ¿de dónde salen los recursos? Más aún con las limitaciones que impone el acuerdo con el FMI. Es fácil decirlo, pero no hacerlo”, indicó a Letra P una fuente cercana al gobernador, quien, a diferencia de otros gobernadores, hasta el cierre de esta nota no se había expresado públicamente, como sí lo hizo la vicegobernadora Verónica Magario.

Para el gobierno bonaerense, que dice estar frente a un fallo con “connotación política”, en el caso de que se recortaran recursos la situación se “dificultaría” en la provincia. Aún con una provincia deficitaria, hoy los números están “ordenados” y se pueden pagar sueldos y gestionar sin problemas, sin embargo, si se le quitaran estos recursos, mucho de lo que se hace ya no se podría hacer, relató la fuente a este medio.

También podés leer La Liga de las provincias verá a Fernández para quejarse del fallo de la Corte

“La Provincia siempre fue y es deficitaria. Los recursos enviados por la nación los utilizamos fundamentalmente para obras, programas y seguridad, cosas que consideramos muy importantes. Tenemos los números prolijos, podemos pagar sueldos, podemos tener las cuentas ordenadas, pero sin recursos del Estado nacional es más difícil. Si esto llegara a cumplirse, sería para nosotros un problema”, reiteró el funcionario.

Cuando en 2020 el Presidente dejó sin efecto el aumento -de 1,4% a 3,75%- que había dispuesto Mauricio Macri, anunció también que parte de esos recursos -1%- serían destinados a Buenos Aires. Fue en medio de las protestas de la Policía bonaerense que puso en jaque a Kicillof y rodeó la Quinta de Olivos. De allí que la decisión de la Corte podría afectar las arcas bonaerenses.

También podés leer Coparticipación: Larreta celebra el fallo de la Corte y anuncia baja de impuestos

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal bonaerense, compuesto por esos recursos que se le sacaron a la Ciudad, está presupuestado para el próximo año en más de 200 mil millones de pesos, la mitad del total de los recursos discrecionales que la administración central prevé enviarle a la provincia para el año electoral que se avecina.

Fuentes del gobierno confirmaron que, frente a la disyuntiva que genera el fallo, Kicillof estuvo durante toda la jornada “en contacto permanente” con los gobernadores, con quienes están analizando los pasos a seguir y evalúan reunirse con el Presidente para definir una estrategia común.