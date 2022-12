Bergoglio criticó juicios contra líderes latinoamericanos basados en fake news

El papa Francisco criticó este domingo los procesos judiciales contra líderes políticos y sociales latinoamericanos basado en lo que consideró “fake news”, y apuntó a los medios que crean “ambiente” para favorecer juicios basados en el lawfare y que terminan “destruyendo a una persona”.

No se refirió al caso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad; pero sí a la situación que llevó a prisión –con una condena a 20 años por cargos de corrupción- al presidente electo del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al que evaluó como un proceso judicial “paradigmático”.

"El proceso del juicio (contra Lula) se inició con noticias falsas en los medios, 'fake news', que crearon un ambiente favorable a su juicio. El problema de las 'fake news' sobre los líderes políticos y sociales es muy grave. Pueden destruir una persona", advirtió Jorge Bergoglio en una entrevista publicada este domingo en el diario español ABC.

“Pese a todo el proceso procesal, en 2021 el Tribunal Supremo anuló todas las sentencias contra Lula porque quien lo juzgó no tenía jurisdicción”, recordó el papa, aunque reconoció: “No sé bien cómo termino la cosa”.

Al referirse puntualmente al juicio contra Lula, quien tras estar 580 días preso volverá a ser presidente del Brasil el 1° de enero de 2023, Bergoglio opinó: "No da la impresión de que hubiera sido un proceso de nivel”.

“En eso, cuidado con los que arman el ambiente para un proceso, sea el que sea", insistió en advertir el pontífice, y completó: "Te lo arman a través de los medios de comunicación de tal manera que van incidiendo sobre los que tienen que tomar el juicio y decidir".

"Un juicio tiene que ser lo más limpio posible, con tribunales de primera categoría, que no tendrán ningún interés, más que el salvar la limpieza de la justicia", sostuvo, y se atajó: “Este caso de Brasil es histórico, no me meto en política. Cuento lo que pasó".