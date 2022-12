“Cábalas son cábalas”: Fernández confirmó que no viajará a ver la final a Qatar

El presidente Alberto Fernández confirmó este sábado que no viajará a Qatar para presenciar en el estadio la final de la copa mundial de fútbol masculino entre Argentina y Francia. “Cábalas son cábalas”, sentenció el mandatario para cerrar su mensaje vía Twitter en el que detalló que verá el partido decisivo “en casa”, echando por tierra así las especulaciones surgidas desde el martes en torno a una posible asistencia suya al estadio Lusail de Doha, tal como se espera que lo haga su par francés, Emmanuel Macron, con quien intercambió chicanas futboleras en las redes una vez que se conocieron los equipos finalistas.

“Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa. Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente. En la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada. Además, cábalas son cábalas”, sostuvo Fernández en un posteo acompañado de la imagen del seleccionado nacional celebrando con la parcialidad albiceleste tras el triunfo en la semifinal ante Croacia.

Al clasificarse la Scaloneta a la instancia definitoria del mundial, comenzaron a flotar una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que el mandatario asista a Qatar, considerando la tradición de la FIFA de invitar a las máximas autoridades de los países finalistas de la copa.

Consultada al respecto el jueves último, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, no había descartado esa posibilidad, limitándose a declarar que "no hay ninguna decisión tomada al respecto". No obstante, añadió para dejar a entrever lo que fue la decisión final del mandatario: "Fútbol y política no se mezclan, el Gobierno no se mete con lo que están llevando los jugadores".

Después de la victoria francesa ante Marruecos, Macron desde Qatar intercambió algunos mensajes con Fernández. Fue el presidente electo de Brasil, Lula Da Silva, quien inició la interacción en Twitter al publicar en su cuenta personal: "Buena suerte el domingo, amigos Alberto Fernández y Emmanuel Macron", sostuvo el brasileño. Macron al le agradeció por su mensaje: "Gracias amigo Lula. Querido Alberto Fernández, uno de nosotros tendrá más suerte. Veremos cuál el domingo. Con toda amistad. frente a los Bleus!!".

Fernández no tardó en responderles. "Querido amigo @EmmanuelMacron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!", dijo, sin dar señal alguna de presencia en Qatar, donde permanece desde el inicio del mundial el expresidente Mauricio Macri, blanco de acusaciones de “mufa” desde su presencia en la derrota de la selección frente a Arabia Saudita, dardos que el propio líder del PRO salió a retrucar con fastidio.

Fernández, por su parte, prefiere en aliento a distancia y por redes: "Nos queda un pasito más; ojalá Dios nos acompañe el domingo, pero tenemos que estar muy agradecidos por toda la felicidad que nos han dado" los integrantes de la Scaloneta, sostuvo este viernes al saludar a un grupo niñas y niños de Lanús que visitaron la Casa Rosada y le consultaron sobre sus expectativas frente a la final mundialista.