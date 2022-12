El Gobierno no descarta que Fernández viaje a ver la final del Mundial

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el presidente Alberto Fernández y todo el gabinete "está pendiente" del resultado de la final del Mundial de fútbol, que el próximo domingo disputarán los seleccionados de la Argentina y Francia, pero afirmó que "no hay ninguna decisión" tomada en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

"Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con (su par francés Emmanuel) Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada", sostuvo durante la conferencia de prensa que realiza todos los jueves desde la Casa Rosada.

En esa línea, remarcó que "todos en el Gobierno" están "igual que todos los argentinos, con buena parte del pensamiento y corazón puesta en el domingo, siguiendo muy de cerca lo que está pasando, con un agradecimiento enorme a este equipo maravilloso, a la dirección técnica, a los que están llevando adelante esto que es una hazaña".

"El Presidente y todos estamos pendientes de lo que suceda. Se irán tomando decisiones”, reiteró y destacó que todo lo ocurrido hasta el momento con el equipo argentino "lo están llevando adelante los jugadores, el Gobierno no se mete, no tiene nada que ver con eso

"No nos interesa mezclar fútbol y política. Creemos que tiene que disfrutarlo la ciudadanía, es un momento donde quedan claros los mejores valores y todos estamos disfrutándolo así”, enfatizó.