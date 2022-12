¿Talismán o piedra? Macri afirmó que le "resbala" que lo tilden de "mufa"

Desde Qatar, donde se encuentra presenciando la Copa del Mundo en su rol de titular de la Fundación FIFA, el expresidente Mauricio Macri aseguró que no le importa que lo tilden de "mufa" y sustentó su afirmación en que desde 2003 viene "aguantando la agresión del kirchnerismo".

"Que me digan mufa lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza y a mí me resbala porque ganamos 17 campeonatos con Boca y muchos no jugamos bien, tuvimos suerte", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El exmandatario asistió a todos los partidos del equipo que conduce Lionel Scaloni. En el debut, ante Arabia Saudita, presenció la derrota del seleccionado argentino por 2 a 1. Los cuatro siguientes (frente a México, Polonia, Australia y Holanda) fueron victorias.

"No me importa nada lo que me digan porque desde 2003 vengo aguantando la agresión del kirchnerismo, pero es grave porque hacen esto con todo el que piensa distinto. Nos hemos enamorado de ideas muy destructivas que nos llevaron a los niveles de pobreza que tenemos ahora", remarcó y reparó en que el Gobierno no tiene ningún tipo de intervención en los logros de la selección argentina hasta el momento.

"Lo que pasa con la Selección es exclusivo mérito del cuerpo técnico y los jugadores. El Gobierno no tiene nada que ver, la mala política intenta apropiarse de todo lo que es bueno, pero los ciudadanos no somos tontos, los jugadores y el cuerpo técnico están haciendo gala de una gran personalidad. Disfrutemos, esto es algo único", aseveró.

En cuanto a Croacia, próximo rival de Argentina en una de las semifinales de la Copa del Mundo, Macri señaló que es "el mejor equipo" del Mundial, aunque remarcó que "no tienen a Messi o a (Kylian) Mbappé" y pronosticó que será un partido "muy duro".

Por otra parte, evaluó que el país tiene "muchas chances" de ser sede mundialista en 2030, "empezando por el hecho histórico de cumplir 100 años del primer Mundial en Uruguay".