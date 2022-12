Por la debilidad numérica del oficialismo, postergan sesión del Senado

Los planes que tenía el oficialismo en el Senado para sesionar este jueves se diluyeron con la misma facilidad que sucedió en Diputados. El objetivo sigue siendo garantizar una sesión antes de fin de año, pero no podrá ser esta semana en la Cámara alta por las debilidades numéricas que tiene el Frente de Todos (FdT) hasta reunir a toda su tropa. Una de las ausencias más notorias tiene que ver con el senador salteño, Sergio Napoleón Leavy, del bloque Unidad Ciudadana, que pidió licencia sin goce de sueldo para viajar a Qatar y ver el Mundial. Luego de la final de este domingo se espera su regreso, pero fue uno de los huecos que salieron a aprovechar en Juntos por el Cambio (JxC) para remarcarle a sus interlocutores que sólo bajarán al recinto cuando el interbloque oficialista haya garantizado su propio cuórum.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Ahí radica la debilidad coyuntural que le impidió al FdT avanzar con los planes previstos, pero eso no significa que no habrá sesión hasta fin de año. "Es posible que sesionemos el 21 o el 22, pero no antes", anticipó un integrante de JxC que estuvo en la negociación con los dos bloques oficialistas. A las bancas vacías se suma un tema que divide algunas aguas, de un lado y del otro: la ley de Alcohol Cero.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner concluyó el aislamiento por covid y este lunes ya estaba en su despacho. Uno de sus colaboradores más cercanos, el formoseño José Mayans, se recupera luego de una intervención quirúrgica y por ahora no regresará a sus funciones.

También podés leer Pronóstico reservado para una sesión en Diputados antes de Navidad

Sin Mayans y sin Leavy, la bancada del FdT queda con 33 bancas propias y podría extender sus acuerdos a 36, gracias a los aliados que, en este caso, no alcanzaron. Para una sesión se espera el respaldo del rionegrino Alberto Weretilneck, de la misionera Magdalena Solari Quintana y de la riojana Clara Vega. Sin el senador que se fue al Mundial, el FdT quedó a merced de un gesto, por ahora, imposible: que la senadora Alejandra Vigo, del monobloque Córdoba Federal, se siente en su banca. Según confiaron fuentes cercanas, la legisladora no será de la partida hasta que el FdT complete su cuórum.

La hoja de ruta que promueve el oficialismo sigue en pie: contiene dictámenes que también cuentan con respaldo opositor, como la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para las guardias que realiza el personal médico, una modificación para renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el reconocimiento de la Lengua de Señas, la iniciativa para desarrollar capacitación sobre derechos de niños, niñas y adolescentes en todos los estamentos del estado y una serie de beneficios impositivos para la renovación de taxis.

También podés leer Massa explora su blanqueo de capitales sobre escombros del proyecto de Parrilli

También aparece la federalización de la prohibición de beber alcohol para conducir. En ese punto hay resistencias de las provincias vitivinícolas y una de las razones por las que JxC no bajará al recinto hasta que el FdT reúna su cuórum. "Si ellos quieren sacar la ley que junten sus votos, porque nosotros vamos a apoyar otras iniciativas, pero en este caso habrá una votación posiblemente dividida y la negativa de las provincias vitivinícolas", advirtió una fuente del radicalismo para confirmar que el lobby bodeguero todavía no se ha dado por vencido.

La iniciativa reforma la Ley de Tránsito para bajar a cero la tolerancia actual de 0,5 miligramos de alcohol por litro de sangre. Tuvo un amplio respaldo en Diputados en la sesión del 24 de noviembre, cuando cosechó 195 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. Entre los rechazos y quienes evitaron votar está la presión de las provincias productoras de vino que volverán a hacerse sentir en el Senado cuando llegue ese dictamen al recinto.