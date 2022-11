Mar del Plata: Raverta suma alfonsinismo y robustece la pata radical de Todos

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Acelerando en la carrera hacia la intendencia marplatense, Fernanda Raverta robustece la base societaria del Frente de Todos (FdT) local fronteras afuera del peronismo. Esa construcción quedó plasmada días atrás en un acto del que fue parte la titular de Anses junto al diputado nacional Leopoldo Moreau, actividad organizada por diversas vertientes del radicalismo frentetodista de la ciudad balnearia, al cual se acoplaron recientemente dirigentes que reportan directamente al embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín.

En ese marco se lanzó “Agenda Progresista”, espacio donde articulan cuatro sectores: Movimiento Nacional Alfonsinista, que tiene como referente nacional a Moreau y como anclaje distrital al concejal Roberto Páez; Forja, que lidera el vice del Enacom, Gustavo López; Progresistas en Red, donde reporta el exdiputado del GEN Pablo Farías; y Raíces, armado donde se ubica el alfonsinismo ricardista y que tiene entre sus exponentes locales al extitular del comité local Mario Rodríguez. Leandro Lavintman, otro extitular del radicalismo marplatense, también participa de esta construcción que fue presentada durante el evento desarrollado el último fin de semana en la sede del gremio de Luz y Fuerza con motivo de celebrar los 39 del triunfo de Raúl Alfonsín, símbolo del retorno democrático.

“La idea no es conformar un espacio radical dentro del FdT, que ya lo somos nosotros, sino ser un anclaje que nos permita la convocatoria a otras militancias, a otros sectores políticos que no están dentro del FdT”, detalló a Letra P el exdiputado provincial Farías. En un distrito como el de General Pueyrredón, donde una propuesta de neto corte peronista nunca pudo acceder a la intendencia desde el regreso de la democracia, Farias recalcó que “en los sectores del no peronismo hay mucho para construir”.

Y ahondó: “Pretendemos que el FdT sea algo mucho más amplio, generar una nueva mayoría, del 60 o 70%, que incorpore a grandes sectores que hoy no están dentro del FdT o que no se sienten representados, ahí hay un camino por hacer, sobre todo los que venimos de la militancia del radicalismo, del alfonsinismo, de la Franja Morada, del Socialismo”.

Farias dejó el GEN en 2019, cuando –advirtió– “veíamos que Margarita se encaminaba a ser parte de Cambiemos”. Frente a eso, algunos exmargaritos conformaron Progresistas en Red, plafón desde donde comenzaron también a articular con expresiones alfonsinistas que empezaban a alejarse definitivamente de Cambiemos, con el caso de Mario Rodríguez, dirigente cercano a Ricardo Alfonsín, quien, desde el espacio Raíces, se suma a esta construcción: “Es un acto de compromiso hacia futuro”, dijo el extitular de la UCR marplatense.

De cara a las próximas elecciones en el distrito y el posicionamiento en ese marco de “Agenda Progresista”, Farias recalcó: “El liderazgo de Fernanda (Raverta) es muy fuerte, apostamos por ella”. En ese sentido, sostuvo: “Mar del Plata tiene una vieja agenda, pero también una nueva por delante: la agenda ambiental, la agenda verde. Mar del Plata tiene que ser la locomotora de desarrollo de toda la región”.