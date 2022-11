La Justicia avaló a Manzur y hay luz verde para la fórmula con Jaldo

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) La Corte Suprema de Justicia de la provincia habilitó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, gobernador de su provincia en uso de licencia, para que pueda presentarse como candidato a vicegobernador en las elecciones provinciales del 14 de mayo de 2023, al señalar que no existen incompatibilidades con la Constitución tucumana, pese a que transita su segundo mandato consecutivo en el poder y ahora aspiraría a un tercero, aunque como números dos del Poder Ejecutivo. De este modo, al sanitarista se le despejó el camino para que pueda ser el compañero de fórmula del vicegobernador Osvaldo Jaldo, mandatario interino que el año próximo aspiraría a sucederlo.

De acuerdo a lo que señala el fallo del máximo tribunal de justicia, Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos votaron a favor de habilitar a Manzur al señalar que "de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el Gobernador que ha sido elegido en dos oportunidades consecutivas para tal función puede ser propuesto como candidato, y eventualmente elegido como, Vicegobernador en el siguiente período". En disidencia se expresaron los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse. La Corte también declaró inadmisible la presentación que hizo el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, que pretendía intervenir como tercero en el expediente.

Manzur, representado por el abogado Antonio Raed, había presentado un amparo ante la Corte en donde sostenía que el impedimento para su candidatura a vicegobernador en 2023 no estaba contemplado en la Constitución local y generaba un "una lesión irreparable a un derecho humano básico y trascendental". "Lo concreto es que la Corte se ha expedido favorablemente en cuanto no hay impedimento alguno que no le permita a Manzur postularse como vicegobernador en las elecciones de mayo", aseveró el abogado, consultado por Letra P. "Hoy no hay ningún tipo de proscripción, puesto que venía afectando su derecho de elección pasiva", agregó.

La Constitución tucumana dispone que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un solo período consecutivo, pero no aclaraba nada sobre si un gobernador con dos períodos consecutivos podía aspirar en una elección siguiente al cargo de vice. Manzur fue electo gobernador de Tucumán en 2015 y obtuvo la reelección en 2019, en ambas ocasiones con Jaldo secundándolo. Manzur ya había sido vice del exgobernador José Alperovich en los períodos 2007-2011 y 2011-2015. En 2009 pidió licencia en Tucumán para desempeñarse como ministro de Salud de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cargo que ocupó hasta 2015.

La decisión llevó calma a la Casa de Gobierno porque al haberse aclarado el escenario, en las próximas semanas el Partido Justicialista oficializaría que su fórmula para las provinciales de 2023 será Jaldo-Manzur. El 12 de abril vence el plazo para que los partidos presenten sus candidatos y candidatas, de acuerdo al cronograma electoral de la Junta Electoral tucumana, pero el objetivo del peronismo sería presentar al binomio antes de las elecciones internas del PJ, que preside Manzur, previstas para el 18 de febrero próximo.

Esta mañana, el tucumano presidió una nueva reunión del Gabinete nacional y a su término fue consultado sobre el fallo y su potencial candidatura a vicegobernador. "Hoy no hay candidaturas, las cuestiones de la política se van a decidir el año que viene. La provincia está abocada a la gestión. Hubo un fallo de la Corte en la cual los cinco miembros ratificaron que no hay objeción en el caso que se decida que yo pueda ocupar un cargo electivo", señaló y agregó: "es prematuro hablar de candidaturas, el Gobierno y la provincia están enfocados en la gestión".