Un acuerdo interpartidario le abre una puerta a las re-re en Córdoba

CÓRDOBA (Corresponsalía) La arremetida de los intendentes autoconvocados por la modificación del Código Electoral que permita a jefes y jefas comunales con más de dos mandatos ir por una nueva reelección tuvo un nuevo capítulo este miércoles en la Legislatura provincial. Los bloques opositores se reunieron con una quincena de autoridades municipales que definieron el encuentro como “histórico” y recuperaron la confianza para conseguir la reinterpretación de la norma sancionada por unanimidad en 2016.

Tal como lo había señalado el gobernador Juan Schiaretti, el cambio solo será posible a través de un consenso amplio que cuente con el apoyo de las fuerzas mayoritarias de la Legislatura, razón por la cual el intendentismo valoró positivamente que las bancadas opositoras de Juntos UCR y Juntos por el Cambio hayan accedido a abrir un nuevo canal de diálogo para analizar la situación. Si bien la oposición no adelantó una postura definida, repitió su negativa a cambiar el fondo de la ley, pero se comprometieron a analizar la situación.

"Hemos manifestado nuevamente con claridad la voluntad de dialogar cuanto haga falta y que tenemos una postura que fue expresada públicamente: no estamos de acuerdo con la posibilidad de la re-reelección porque es contradictorio con lo que pensamos, creemos y sobre todo con los valores fundamentales que tiene la democracia. Los intendentes nos manifestaron que están en contra de la re-reelección, pero en este caso hay una interpretación que es la que no debería ser. Entonces piden que modifiquemos un artículo de la ley para poder ser candidatos nuevamente", expresó el presidente de Juntos UCR, Juan Jure, que pidió públicamente a los intendentes que avancen el diálogo con la bancada de Hacemos por Córdoba. El bloque oficialista podría recibir a la comitiva municipalista durante la próxima semana y no se descarta que esa acción derive en una respuesta positiva del vicegobernador Manuel Calvo, a quién intendentes e intendentas también habían solicitado una reunión.

De la reunión participaron representantes de municipios gobernados por la UCR, como Luis Azar (Tanti), Daniel Salibi (Mediolaza), Fernando Gramaglia (Alcira Gigena), Oscar Saliba (Huinca Renancó), Pablo Alcalino (Arroyo Cabral) y, la única mujer presente, Mirian Prunotto (Estación Juárez Celman). También estuvieron los peronistas Fabio Guaschino (La Carlota), Gerardo Allende (Santa Eufemia), Martín Toselli (Bulnes), Marcelo Agustín (Alejo Ledesma), Gastón Tomatis (Las Acequias), Alberto Escudero (Las Higueras) y Daniel Delbono (Pasco); y los vecinalistas Oscar Alberto Fasolis (James Craik) y Marcelo Bustos (Salsipuedes).

“Hay una especie de tregua hasta la semana que viene. Es la primera vez que los intendentes podemos plantear esto de modo transversal a los bloques opositores”, señaló uno de los dirigentes presentes en la reunión que, aunque conforme con la reunión, sabe que las ambiciones del municipalismo deberán ingresar en un compás de espera para que las negociaciones ahora se trasladen al ámbito legislativo.

Más allá de lo expresado meses atrás por las conducciones partidarias y por algunas de las figuras más importantes de los bloques legislativos, la historia parece darle una oportunidad más al deseo de los 289 jefes y jefas comunales sin posibilidad de reelegir en 2023. Buscar los resquicios que permitan que, dicho por más de un representante legislativo, “nadie pague el costo político”, será el tema a debatir puertas adentro en los días por venir. Por lo pronto, el titular de la bancada radical volvió a reiterar que "es el oficialismo quien debe presentar el proyecto". Sin embargo, hay quienes advierten sobre la posibilidad de un trámite legislativo acordado previamente.

Más allá del nuevo acercamiento, todas las partes saben que el tiempo apremia. El año legislativo termina el próximo 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes.