La UIA cuestionó el programa Precios Justos: "No va a resolver la inflación"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, señaló que si bien respalda el programa Precios Justos, la iniciativa presentada el viernes por el Gobierno, "no va a resolver la inflación" y pidió avanzar en la "estabilidad macroeconómica". Los dichos salen a la luz un día antes de que el INDEC difunda el Índice de Precios al Aconsumidor (IPC) de octubre que, de acuerdo a las estimaciones, tendrá una superior al 6,2% respecto del mes anterior.

"Esto no es lo que va a resolver la inflación; esto es parte de un proceso donde hay cuestiones macroeconómicas, como la administración eficiente del gasto fiscal y tener en cuenta que no se puede gastar más de lo que se genera ni presionar más fiscalmente al sector formal de la economía", señaló en declaraciones a AM 750.

El dirigente empresarial reparó en que "no se puede presionar más fiscalmente a la economía formal" y puso el foco en que "hay un sector informal que compite deslealmente".

“Vamos a colaborar (con el acuerdo de precios). Pero si aumentan los combustibles, la logística aumenta. Tenemos una inflación de la cual la industria es víctima igual que cualquier otro sector de la población”, dijo.

En ese sentido, definió como "un elemento más de una política" a la iniciativa para mantener el valor de más de 1700 productos durante 120 días e insistió en la necesidad de que que "la política macroeconómica se articule con todas las medidas necesarias para que haya superávits gemelos, comercial y fiscal".

"Nosotros hemos apoyado las políticas de acuerdos de precios. Esto se remonta a Precios Cuidados, allá por 2012, 2013. En la versión actual, Precios Justos, la negociación se abrió entre la Secretaría de Comercio y las empresas, y hay un acuerdo marco y ajustes que todavía seguramente hay que hacer, depende de cada empresa", explicó .

En ese punto, sostuvo que el programa en cuestión "no es un congelamiento sino un acuerdo voluntario que implica no mover los precios por cuatro meses".

En tanto, recordó que "cuando la economía es imprevisible, se suma el problema internacional, la logística aumenta porque aumenta el combustible".