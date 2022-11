Massa anunció Precios Justos y abogó por una “política fiscal ordenada”

El ministro de Economía, Sergio Massa, reiteró la necesidad de lograr una "política fiscal ordenada” como uno de los instrumentos clave para contener la inflación, durante la presentación del programa Precios Justos, la iniciativa del Gobierno para congelar el precio de 1700 productos por 120 días y en la cual participan más de 100 empresas.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"La inflación se resuelve con política fiscal ordenada, con acumulación de reservas. Nuestra economía requiere que nuestro gobierno asuma con toda la fuerza el compromiso, que podamos cumplir nuestros objetivos de ser competitivos desde el punto de vista exportador, de ser equilibrados a la hora del gasto, de seguir el proceso de no financiarnos con emisión y se seguir el camino de al acumulación de reservas", sostuvo este viernes.

El titular del Palacio de Hacienda remarcó que Precios Justos le permitirá al Estado "recorrer un sendero a la baja en lo que más impacta en la vida de los argentinos que es la inflación".

También podés leer Sin la letra chica de Precios Justos, el Círculo Rojo se presta solo para la foto

Massa señaló que este nuevo acuerdo voluntario de precios que se extenderá hasta el 28 de febrero próximo, "resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación" ya que la misma - afirmó- "se resuelve con política fiscal ordenada, con acumulación de reservas y trabajo coordinado con las cadenas de insumo difundido".

"Es mentira que es magia bajar la inflación", agregó y remarcó que este tipo de programas funciona cuando los distintos actores que forman parte se ponen de acuerdo y "cuando la gente va a la góndola y ve que lo que lee en el teléfono lo encuentra ahí".

En el acto de lanzamiento, desarrollado en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK), el ministro instó a las empresas de consumo masivo que no firmaron el acuerdo a que lo hagan para "no perder el mercado", ya que consideró que la población se volcará a elegir las opciones que ofrece Precios Justos. En esa línea, anunció que "hay un compromiso (de parte de las firmas que adhieren a la iniciativa ) para que en los próximos cuatro meses no pueden aumentar más del 4 por ciento en los productos".

"En un país donde pareciera que todo se resuelve por peleas, que las empresas, los trabajadores y el Estado nos hayamos podido sentar a la mesa para darle tranquilidad a los argentinos y argentinas, merece que seamos todos agradecidas", manifestó y luego indicó que "a las empresas que aún están dudando van a perder mercado porque los argentinos van a elegir no pagar precios de sus productos".

Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, puso el foco en que el programa permitirá "garantizar el orden en los precios, previsibilidad y alivio en la mesa de los argentinos, abastecimiento, cuidar los dólares y evitar los abusos".