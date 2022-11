Grindetti: "Si Macri decide ser candidato merece que todos lo acompañemos"

En medio de la interna en el PRO por las candidaturas, el intendente de Lanús de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, consideró que si el exmandatario Mauricio Macri decidiera ser candidato presidencial "merece que todos lo acompañen" ya que es "el referente ineludible" del espacio político.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

"Si Mauricio decidiera ir por el segundo tiempo, aspiro a que dentro del PRO se llegue a un acuerdo. Después, si el radicalismo desea poner un candidato ahí sí es lógico que haya interna. Desde el PRO, me parece que si Mauricio decide dar el paso merece que todos lo acompañemos para que nuestro candidato sea él", subrayó Grindetti durante una entrevista con la agencia Noticias Argentinas.

El dirigente opositor, quien tiene la aspiración de ser precandidato a gobernador bonaerense, afirmó que Macri hizo "un trabajo reflexivo y de autocrítica muy importante que incluso está plasmado en sus libros", motivo por el que "merece el segundo tiempo" de gestión a nivel nacional.

También podés leer Macri y Bullrich cierran filas para enfrentar a Larreta en Buenos Aires

Grindetti comparte la opinión de los principales referentes del PRO respecto de que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio debe "ir a fondo con todo desde el primer día, sobre todo en temas económicos".

En cuanto a la posibilidad de que Macri decida competir por un segundo mandato, afirmó: "Mauricio está muy ocupado en mantener la unidad interna, en preparar un plan de gobierno. Entonces, uno no puede leer algo que me parece que él tampoco lo tiene todavía del todo decidido. Yo no quiero parecer de ninguna manera, sobre todo en mis charlas personales con él, presionando para que sea candidato".