Arde la interna radical en Varela

Florencio Varela es uno de los puntos de conurbano bonaerense donde el radicalismo no alcanzó lista de unidad y dirimirá la conducción del comité distrital entre dos propuestas. Se trata de un cruce de jóvenes que tiene como protagonistas, de un lado, al actual titular del radicalismo local, Ramiro Albornoz y, del otro, Gabriela Mancuello.

Exconcejala varelense Mancuello agrupa en su propuesta a docentes, comerciantes, emprendedores, abogados y abogadas. Al definirse como “la renovación de la Unión Cívica Radical que avanza”, los principales objetivos que la exconcejala plantea radican en “fortalecer el radicalismo”. “La sociedad nos necesita y también necesitamos que la ciudadanía se involucre para generar esa empatía que necesitamos y realmente ser una alternativa de gobierno, no solo en Florencio Varela, sino también para la Provincia y para la Nación”, consignaron en este sector.

Al focalizar que a la juventud “hay que darle el espacio”, la referente sentenció: “Es momento de pensar en el Varela que necesitamos”. Asimismo, al cuestionar que dentro del partido centenario la mujer no ocupó un rol central, remarcó: “Las mujeres siempre estuvimos, estamos y estaremos mejorando la política, porque nos motivan las mismas cosas, la empatía, la mirada y la participación de un proyecto que transforme nuestra realidad y también disputando el poder, porque hoy es tiempo de mujeres y jóvenes protagonistas. No deberíamos necesitar una ley que nos garantice la integración de listas en momentos electorales o en funciones de decisión”.

Enfrente estará Ramiro Albornoz, quien planteó que “el comité vuelva a ser el faro de la democracia varelense. Empezamos a darle vida con pintura y actividades, volviendo a abrirla al público y no solo a los políticos. Nuestro edificio es parte de la identidad varelense, y no puede volver a caer a lo quera hace no más de cinco años”

En esa línea, ahondó: “Queremos seguir siendo un actor serio de la política, ya demostramos en las ultimas PASO que este equipo está para mucho, y puede ofrecerle oportunidad a los jóvenes, mujeres y trabajadores de las nuevas generaciones, con proyectos aggiornados a su realidad y necesidades”.

Por último, el candidato a la reelección dijo que su objetivo es apuntar a “la unidad de la mayor cantidad de sectores posibles, con correligionarios que trabajan para el partido y que creen en la política como herramienta transformadora, no solo desde los cargos electorales, sino desde la militancia. Este grupo tiene el desafío de que la UCR varelense sea más grande y protagonista en nuestra sociedad”.