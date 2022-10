Rabia transatlántica: Milei estrecha lazos con la ultraderecha española

En un contexto de crecimiento de expresiones neofascistas en diversos puntos del globo, el partido de ultraderecha español Vox realizó un multitudinario festival en Madrid del cual participó el diputado liberal argentino Javier Milei, quien desplegó allí su repertorio anti socialista en el que arengó a "dar la batalla contra el zurderío".

"El zurderío nos contamina la vida, buscan destruir nuestra sociedad. En 1989 cayó el muro de la vergüenza y aplastó a los zurdos, pero siguen contaminando nuestra sociedad. Aquellos países que son más libres crecen el doble que los países reprimidos", enfatizó el libertario, quien se mostró junto al líder de Vox, Santiago Abascal.

En esa línea, ante un predio colmado de simpatizantes de derecha, Milei volvió a cuestionar la máxima peronista que marca que "donde hay una necesidad nace un derecho" y desenfundó así la biblia del libre mercado: “Las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Como los recursos son finitos hay una inconsistencia".

Tras exhibir melancolía por la Argentina del granero del mundo, manteca al techo y vacas atadas por la oligarquía terrateniente, el diputado sentenció: "Cuando abrazó las ideas de la libertad, en 1895, después de 35 años la Argentina llegó a ser el país más rico del mundo. Hoy, después de más de 100 años de estar abrazando tanto socialismo, está 70° en el ranking mundo, si se toma el dólar oficial, y 140°, al paralelo. El socialismo es la máquina de empobrecer".

No es la primera vez que el economista estrecha lazos con expresiones ultra fronteras afuera. En junio pasado, había participado en Colombia de actividades proselitistas en apoyo al empresario Rodolfo Hernández, quien cayó en las presidenciales de ese país frente a Gustavo Petro.

“Los zurdos mentirosos cuando uno les muestra un dato lo acusan de ser violento, de discurso del odio", bramó en su discurso en el predio MadCool en Valdebebas en el marco del festival Viva 22, donde se contempla para este domingo la participación de la futura primera ministra de Italia, la neofascista Giorgia Meloni.

"Todo lo que tocan lo arruinan y empobrecen”, ahondó Milei hacia su contradestinatario predilecto, para arremeter: “Decidieron trasladar la batalla y la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida social para ir inoculando esa basura que es el socialismo: así están la ideología de género, los conflictos étnicos, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo. Todas cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad".

Bajo esa tónica, Milei cerró agitando la espuma de la rabia trasatlántica: "¡Esto no es para tibios! ¡Acá no valen las soluciones intermedias, porque las soluciones intermedias son funcionales a más socialismo!". "No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío, que se la vamos a ganar", puntualizó.