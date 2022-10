Se esfuma la promesa de volver mujeres y mejores

La promesa frentetodista de volver mujeres y mejores se esfuma cada vez más rápido. Aquel gobierno que asumió con compromisos de igualdad de género y políticas públicas progresistas –incluida la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad- empezó un largo camino de retrocesos que en estos días tocó uno de sus puntos más altos con la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, una de las pocas mujeres del gabinete nacional y una de las escasas personas que permanecía al frente de una cartera desde el 10 de diciembre de 2019.

En su carta de renuncia indeclinable, dirigida al presidente Alberto Fernández, responsabiliza al Ejecutivo nacional de “violaciones a los Derechos Humanos”, en referencia a las detenciones de mujeres, niñas y niños en Villa Mascardi durante el desalojo contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, que incluyeron, describe en su texto, “el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aun más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia”. “Me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”, escribió la ahora exministra.

Criticada por los sectores conservadores por feminista y por abogada de Milagro Sala y por algunos espacios del activismo por su supuesta “inacción”, Gómez Alcorta fue coprotagonista de uno de los grandes logros legislativos del Gobierno cuando, en diciembre de 2020, se aprobó la demandada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

También estuvo en el ojo de la tormenta cuando, luego de la derrota oficialista en las PASO, llegó Juan Manzur al gabinete. En 2019, el exgobernador de Tucumán había sido denunciado por la abogada por obstaculizar la Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 11 años, que finalmente fue obligada a parir. Allí se habló de una posible renuncia de Gómez Alcorta, pero la ministra eligió permanecer a pesar de los tironeos internos y de las demandas de algunas feministas que le reprochaban sentarse a la misma mesa con el jefe de Gabinete.

La saga terminó con una reunión en Olivos a la mañana siguiente del nombramiento y la renovada promesa de sumar mujeres a los espacios de decisión en forma de un protocolo que jamás se cumplió y cuya defensa asumió, en solitario y a capa y espada, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Desde que asumió Fernández, la sangría de mujeres en el gabinete no se detuvo: llegó al Ejecutivo con 16 ministros y cuatro ministras y hoy son solo dos –Carla Vizzotti y la renunciante-, igual que en el equipo de Mauricio Macri. La dispersión del colectivo Mujeres Gobernando es, a la vez que un reflejo de las internas del Frente de Todos, un síntoma del descontento feminista dentro del Gobierno.

De hecho, la cada vez más pronunciada falta de paridad no sólo en los cargos ministeriales sino en la mesa chica no fue reparada y quedó, de nuevo, en una expresión de deseos, lo mismo que la creación del Sistema Integral de Cuidados y las licencias compartidas, ambas cuestiones anunciadas no solo en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de este año, sino vueltas a anunciar el 1 de mayo con un acto público del que participaron no solo el primer mandatario y la ahora exministra, sino el entonces presidente de la Cámara de Diputados y hoy ministro de Economía, Sergio Massa; el de Trabajo, el sobreviviente Claudio Moroni, y la titular del PAMI, Luana Volnovich. Esa agenda, fundamental para achicar la brecha de desigualdad, está pendiente.

Lo que viene

Gómez Alcorta presentó su dimisión dos días antes del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres –se realizará del 8 al 10 en San Luis-, adonde tenía previsto viajar, y muy poco tiempo antes de la celebración, en Buenos Aires, de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de CEPAL, el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Aún no está claro quién la sucederá en el cargo, pero todo apunta a que será María Cristina Perceval, hasta ahora secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio, con amplia trayectoria en organismos internacionales -fue directora regional de UNICEF y embajadora ante la ONU-.

“Como militante política, sé que ocupamos estos lugares en el Estado con el único objetivo de transformar la vida de las personas. Por eso siempre estaremos en la calle, junto al pueblo y nuestras convicciones, para asegurarnos de no retroceder nunca y siempre ir por más”, dice Gómez Alcorta en la carta enviada al Presidente.