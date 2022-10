Río Negro: Burzaco gira como operador de Larreta y mira Bariloche con ganas

GENERAL ROCA (Corresponsalía Patagonia) Eugenio Burzaco levantó el perfil como armador de Horacio Rodríguez Larreta en el sur del país. Lo hizo en una recorrida por Neuquén y Río Negro esta semana, luego de un paso por la capital neuquina en la que compartió campaña con integrantes de la alianza Juntos por el Cambio (JxC). También visitó General Roca para una serie de actividades que tuvieron como objetivo construir masa crítica a favor del alcalde porteño, uno de los presidenciables de la oposición. En su cruzada, atizó el respaldo para Aníbal Tortoriello, el candidato a gobernador rionegrino de la alianza local, y hasta se animó a hablar de una posible candidatura a intendente en San Carlos de Bariloche, su nueva ciudad, en los procesos electorales que se aproximan. “Debo construir un lugar, planes, proyectos para asumir esa responsabilidad”, adelantó.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Con una agenda centrada en la seguridad, su carta de presentación, Burzaco se hizo un tiempo de la gira para hablar sobre el desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, un tema que provocó un temblor durante el gobierno de Mauricio Macri y del que fue protagonista principal por las decisiones que se tomaron durante la gestión en el ministerio que capitaneaba Patricia Bullrich. “La manifestación del otro día (NdeR: por la movilización que encabezó Bullrich sobre la ruta nacional 40 del último domingo), fue un llamado de atención. No tengo dudas de que el operativo se dio este martes es por nuestra presión política”, se jactó, en un parate de su recorrida, ante la consulta de Letra P en las oficinas del legislador Juan Martín. La crítica contra las reivindicaciones de los pueblos originarios está en el centro de la agenda cambiemista en el sur argentino y el perfil de del exfuncionario calza perfecto en esa temática, que lo lleva a desplegarla como parte de su discurso político.

“Los más violentos de ellos (de la comunidad Lafken Winkul Mapu) reivindican el Wall Mapu, una nación mapuche que abarca esta provincia, La Pampa, Neuquén y parte de la provincia de Buenos Aires. El Estado debe intervenir y que se restituyan casas y predios”, reclamó el funcionario que integraba la mesa chica de Bullrich, y que hoy trabaja por su rival interno, al alcalde porteño. “El Estado debe hacer cumplir la ley, y eso no quita que existan otro reclamos que sean justos. En el caso de Villa Mascardi, el INAI no aceptó ningún tipo de antecedente previo. Acá una Machi (líder espiritual mapuche), tuvo una visión de sus antepasados. Si no estuvieron ahí, no se le puede quitar a Parques Nacionales tierras. Mucho menos ejerciendo violencia, por eso hay que poner un límite”, sintetizó sobre el caso que acapara la agenda mediática, en el que fue protagonista durante un extenso período.

También podés leer Factor W: la alianza Gobierno-rionegrismo detrás del desalojo en Mascardi

“No queremos que nos pase lo que sucede en Chile, en la región Araucanía. Siempre se puede hacer las cosas mejor. En nuestro caso, siempre hicimos cumplir la ley. Nosotros juzgamos a Facundo Jones Huala, hoy fugado. Creemos en hacernos cargo de los problemas y estar presentes”, se ufanó.

Las declaraciones de Burzaco contrastan con el desenlace de la política de mano dura del gobierno de Macri. Los dos episodios testigos son la aparición sin vida de Santiago Maldonado en Chubut, y el asesinato de Rafael Nahuel en Mascardi. “Siempre se pueden hacer las cosas mejor, siempre intentamos hacer cumplir la ley”, repitió.

Más allá de 2023

Como vocero del sector más duro del PRO, Burzaco también imagina un futuro político en Río Negro. Reconocido por su gestión en las dependencias de seguridad nacional, hace campaña por Larreta y Tortoriello sin esconder intenciones de alcanzar protagonismo electoral luego de un normal proceso de adaptación a la arena local. “Me toca vivir una parte de mi vida en Bariloche, voy a ayudar. Soy fundador del PRO, lo que hicimos en Buenos Aires lo queremos hacer en Río Negro”, pronosticó.

Con la pregunta obligada ante tales expresiones, Burzaco reconoció su deseo de ser intendente: “Creo que sí, pero es un proceso. Recién estoy en una lenta y sostenida mudanza. Debo construir un lugar, planes, proyectos para asumir esa responsabilidad. Eso va a venir con el tiempo y lo más importante ahora es construir. Bariloche es una ciudad maravillosa, pero está muy caída”, planteó.

“Venimos creciendo en Río Negro, Tortoriello es la figura alternativa en la provincia. El cambio viene creciendo en el país. En Río Negro hace falta una alternativa, son muchos años del mismo gobierno, con serias falencias”, analizó el armador, en un guiño al diputado amarillo que protagonizó “una buena gestión en Cipolletti”.