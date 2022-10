La Justicia dijo "siga siga" y Jaldo celebra: Tucumán votará en junio

TUCUMÁN (Corresponsalía Norte Grande) La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia despejó el camino para que el Poder Ejecutivo convoque a elecciones en junio del año que viene, como lo anunció meses atrás el gobernador interino Osvaldo Jaldo. La camarista María Florencia Casas y su par Juan Ricardo Acosta rechazaron los recursos de casación que habían presentado el PRO, el Partido por la Justicia Social (PJS), del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro; y el exjuez Enrique Pedicone, quien fue destituido en un Jury de Enjuiciamiento en 2021 del cargo de vocal del Tribunal de Impugnación. Con el camino jurídico allanado, las elecciones se celebrarían el 4 o el 11 de junio, de acuerdo a fuentes de la Casa de Gobierno.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Los recursos presentados iban en contra de la sentencia 737, dictada el 26 de agosto por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que le daba vía libre al gobierno local para llamar a elecciones el año próximo prescindiendo de los plazos que establece la Constitución provincial. El Partido Justicialista de Tucumán había presentado un amparo para que fueran declarados inconstitucionales dos artículos de la Carta Magna local: el 100 y el 43, inciso 6°. Esas normas determinan que la votación de los cargos electivos provinciales debe celebrarse 60 días antes de que expiren los mandatos. Como las autoridades cesan el 29 de octubre de 2023, los comicios deberían concretarse en agosto.

El tribunal consideró "inadmisibles" las demandas de la oposición debido a que "los argumentos que se intentan hacer valer con la impugnación", en lo sustancial, ya habían sido "debidamente consideradas".

También podés leer Jaldo puso en marcha el Operativo Despegue: Tucumán votará en junio

La Fiscalía de Estado provincial, a la que se le corrió traslado, recordó que se estaba ante una situación de "inexistencia de caso" porque el 28 de diciembre de 2018 esa misma sala ya había declarado la nulidad del citado inciso 6° del artículo 43, y luego una sentencia aclaratoria que declaró la inconstitucionalidad el artículo 100 de la Constitución. La Cámara tomó esos argumentos y declaró abstracto el amparo que interpuso el PJ. Al PJS, el PRO y Pedicone, incorporados a la causa como terceros interesados, les rechazaron sus recursos de nulidad contra el planteo del partido del Gobierno y ayer se declararon inadmisibles los recursos de casación que habían interpuesto.

Este miércoles era inocultable la satisfacción que reinaba entre las principales espadas del manzurismo y el jaldismo, porque ya no caben dudas que el mandatario está habilitado para convocar a elecciones provinciales para junio de 2023, por lo que se repetiría el calendario de 2019. Al PJS, PRO y a Pedicone les queda la vía del recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, pero descuentan que por ese camino se pueda bloquear la convocatoria a elecciones para el 4 o el 11 de junio próximo.

En abril, Jaldo fue el primero de los mandatarios provinciales en anunciar que los comicios locales no se realizarán junto con los nacionales en octubre 2023. El gobernador interino tucumano aclaró que no se trataba de un adelantamiento, sino que se buscaba repetir el mes en el que se celebraron las elecciones provinciales en 2019. En cualquier caso, la fecha es funcional a las pretensiones del oficialismo tucumano de no ir a las urnas junto la boleta que postule la Casa Rosada.