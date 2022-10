Bento le pidió a la Magistratura la anulación de la causa en su contra

El juez federal Walter Bento se presentó en dos oportunidades ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y negó las acusaciones por mal desempeño en su contra. El magistrado solicitó la anulación de la causa en la que se lo acusa de liderar una presunta asociación ilícita porque, según entiende, forma parte de un “plan macabro” para destituirlo en la previa de las elecciones de 2023, ya que es "el único juez con competencia electoral en la provincia de Mendoza".

“Las acusaciones en mi contra son consecuencia de una confabulación política, mediática y judicial. Política, porque los colores de la provincia no son los mismos que a nivel nacional. Mediática, porque era la pata de la mesa necesaria para que esta infamia tuviera difusión; y tercero, judicial, porque hay gente que tiene un odio patológico conmigo”, expresó ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida por Pablo Tonelli, del PRO, quien lleva adelante la investigación.

Un tramo de la presentación de Bento estuvo dedicada a explicar los motivos por los cuales el fiscal Dante Vega habría actuado de manera ilegal desde el comienzo de la causa, al autodesignarse para intervenir en la investigación. Según su testimonio, Vega tiene una “enemistad manifiesta” con él, al punto de haber renunciado al Poder Judicial porque no quería ser secretario suyo.

“La imputación que enfrento en la Justicia de Mendoza, y que es el presupuesto de este expediente disciplinario, se construyó con los testimonios de Ramírez Madrid, Flores, Iñiguez y Riveros, a quienes procesé con prisión preventiva y fueron condenados por el Tribunal Oral. El fiscal Vega favoreció en ese proceso la excarcelación de Ramírez Madrid (funcionario de la Aduana que fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión) dictaminando como fiscal de Cámara en favor de su libertad por entender que era partícipe secundario", afirmó.

Además, señaló que han presionado a detenidos, “alojándolos en lugares inhumanos y lejos de sus familiares y abogados” para generar miedo y que se arrepintieran, según la presentación del juez electoral.

Irregularidades en la causa

Bento afirmó que la investigación debería anularse "por las diferentes irregularidades que la han marcado" desde su inicio. Además de denunciar las designaciones "a dedo" del juez Eduardo Puigdéngolas y el fiscal Vega, hizo referencia a los testimonios de "arrepentidos truchos", la negativa a ejercer sus derechos a lo largo de todo el proceso judicial y las falsas acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito que nunca fueron comprobados.

El magistrado señaló que el armado de la causa en su contra quedó plasmado en el acta realizada el 13 de agosto de 2020, en la que los jueces intervinientes Juan Ignacio Pérez Cursi (quien fuera funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal) Alfredo Porras y Manuel Pizarro le preguntaron al fiscal Vega si ya se estaban investigando las escuchas telefónicas que constan en ese mismo acta, a lo que el fiscal contestó de manera afirmativa. “Conste que la causa donde se me investiga se inició el 25 de septiembre de 2020, por lo que queda a la luz que se me estaba investigando desde antes mediante expedientes secretos, algo que este país dejó atrás en 1983”, manifestó

“Se inició un proceso inventando un hecho. Todos se pusieron de acuerdo para soslayar mis derechos a cualquier costo. Cuando digo que hubo una confabulación, me refiero en primer término a los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, designado a instancias de integrantes del PRO, que pretenden copar la Justicia y remover a un antiguo juez que no pueden dominar y no sigue sus mandatos”, aseguró.

“Se me denegó el rol de imputado y la posibilidad de ejercer mis derechos, realizar pruebas y designar peritos de parte. Se cometió falsedad ideológica al decir que no estaba imputado y el fiscal mintió para ocultar el expediente. El fiscal hizo pruebas fuera del expediente en legajos separados y ocultos. Esto fue una constante: Vega le da información a la prensa para perjudicarme, inclusive durante el secreto de sumario. Sin ir más lejos, el 7 de septiembre de 2021 un periodista de un medio nacional publicó una nota haciendo referencia explícita a un dictamen del fiscal Vega, que fue presentado en la causa el 9 de septiembre de 2021”, agregó.

Acusaciones injustificadas

Respecto de las acusaciones en su contra por mal desempeño, el juez Bento aseguró que no ha sido acreditada ninguna de las irregularidades que se le adjudican: “No hubo fallos ilegales de mi parte. Los confirmaron, fueron a juicio y se dictaron condenas. Me adjudican cohecho y cuestionan fallos que contaron con dictámenes favorables que debo seguir, los firmó otro juez, y los imputados fueron condenados por el Tribunal Oral y confirmados por la Cámara de Casación”.

Asimismo, se defendió de la incriminación por enriquecimiento ilícito: “No existió ni hubo lavado de dinero, tal como lo estableció un peritaje contable. Se confundieron mis declaraciones juradas y los montos. El origen del dinero son los sueldos, préstamos bancarios documentados y los fondos obtenidos de la venta de bienes. Los montos justifican el patrimonio. No se conectaron los cohechos y el supuesto dinero con los bienes y no coinciden sus fechas y montos. Las declaraciones juradas no presentan ninguna irregularidad”.

La presentación concluyó con el pedido de un debido proceso. “No se ha examinado, probado ni tratado si obré con dolo o si, en ciertos casos, medió error o se provocó perjuicio. Soy inocente. No cometí ningún delito y lo probaré en el juicio oral. No obré con mal desempeño. Los hechos imputados son ridículos. La prueba que pediré permitirá reconstruir lo sucedido y probará mi inocencia”, cerró.