El Presidente pidió "respeto por la democracia y los procesos electorales"

A tres días de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Alberto Fernández hizo un "llamado a la reflexión" y exigió que "se respete la democracia y no se tergiversen los procesos electorales en marcha" durante la apertura de la III Cumbre de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la CELAC y la Unión Europea que se realiza en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El pedido se escuchó en la previa del ballotage en el país vecino, que tiene como protagonistas al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y al mandatario en ejercicio, Jair Bolsonaro, quien en los últimos días reavivó el fantasma del fraude en su contra y denunció que fue perjudicado en la distribución de la propaganda electoral. De hecho, una parte del bolsonarismo pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño que postergue la segunda vuelta.

"Llamo a la reflexión a mi continente. No quiero que en ningún lado no se respete la democracia ni el veredicto popular ni se tergiversen los procesos electorales en marcha. Tenemos una historia común, un pasado común. Ingrato por momentos; es hora de que de una vez por todos unamos fuerzas y no caigamos otra vez en los mundos de discursos únicos, respetemos la multilateralidad, y crezcamos juntos: esa es la obligación que tenemos”, expresó Fernández durante la sesión plenaria.

En esa línea, destacó que América Latina es "zona de paz", convocó a "poner en valor el diálogo" y a rechazar a "los violentos y los cultores del odio".

Acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, enfatizó en que “la Unión Europea tiene un rol central en el futuro".

"Si el mundo ha vivido mal por muchos años también fue producto de una bipolaridad entre dos potencias y lo que no debemos permitir es que una nueva bipolaridad se instale en el mundo. Nosotros percibimos un estado de injusticia muy grande en América Latina, y no podemos estar en paz con nuestras conciencias mientras esa desigualdad persista. Europa tiene que ayudarnos a conseguir el desarrollo, sino, todo encuentro será una quimera”, agregó.

El cónclave fue la continuación de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países que conforman la CELAC, que se realizó el miércoles en el Palacio San Martín y fue encabezada por el canciller Cafiero.