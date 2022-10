Figueroa rompe con el MPN y va por afuera a la pelea por la gobernación

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) Finalmente, como buena parte de su armado había dejado trascender, Rolando Figueroa será candidato a gobernador en 2023 por fuera del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que lo contuvo durante toda su carrera política en Neuquén. Con una carta abierta, el diputado oficializó que no formará parte de la interna emepenista del 13 de noviembre y así oficializo su ruptura. “Me siento orgulloso de ser parte del MPN, pero me incomoda no sentir orgullo en el presente cuando tenemos una provincia rica con mucha pobreza. No cierra nunca. Es intolerable la desigualdad cuando lastima y daña”, se quejó el candidato. La publicación, que apunta al corazón de la conducción emepenista, reclama “un Neuquén plural”, y por ese motivo afirma que no va a participar de la interna "convocada por la lista Azul" del partido patagónico.

“Voy a ser candidato a gobernador de mi provincia en las próximas elecciones generales. Esta definición es un dolor cargado de esperanza. Por eso, acompáñenme en el arranque de un nuevo tiempo refundacional para volver a defender el federalismo; la libertad; la justicia social; defender la transparencia; la educación y la vivienda”, reclamó Figueroa.

“Esta es una decisión tranquila, muy segura en el marco de mis convicciones, muy necesaria. El poder está en la gente. A la corta o a la larga, siempre el poder está en la gente. Y yo creo en ustedes. Algo nuevo vamos a lograr en Neuquén a partir de ahora”, prometió el candidato.

El anuncio corre el eje en la interna del MPN anunciada para mediados del mes que viene. Con Figueroa afuera del partido que fundaron los Sapag a principios de los años 60, abandona el sector el favorito en las encuestas. Ahora resta saber quiénes competirán en la contienda partidaria, además del vicegobernador Marcos Koopmann, que ya había alcanzado un acuerdo con la lista Azul y blanca, el sector que lidera el gremio de petroleros.

Desde ahora, se espera un proceso disciplinario que varias figuras del MPN había anticipado. Además de la exrectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Ana Pechen, y el poderoso dirigente del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, se pronunciaron diversas personalidades para que el ahora extrapartidario sea expulsado.