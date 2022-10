El lanzallamas Larroque: “Nos reclaman más kirchnerismo, no más moderación"

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, volvió a disparar con munición gruesa hacia la interna del Frente de Todos. Al advertir que existe “un sinsabor respecto a lo que ha sido la gestión” de Alberto Fernández, el referente de La Cámpora sentenció: “La gente nos está reclamando más kirchnerismo, no más moderación".

En declaraciones al programa Toma y Daca (AM 750), Larroque arremetió duro contra parte de la CGT y movimientos sociales, al marcar que “aquellos sectores que le quemaron la cabeza al presidente para armar el albertismo, hoy están en vías de armar el posalbertismo". El funcionario bonaerense radicó su malestar en los dos actos que se realizaron el 17 de octubre, aparte de aquel organizado por el kirchnerismo y gremios afines en Plaza de Mayo. En uno de ellos, sectores de la cúpula cegetista lanzaron en Obras un partido propio y, en otro, el Movimiento Evita lanzó en La Matanza la postulación a la Intendencia de ese bastión del conurbano de Patricia Cubría, esposa del líder de ese espacio, Emilio Pérsico.

“Se crean partidos políticos o instancias que parecieran diferenciarse de la unidad", fustigó Larroque que, a la vez, recordó que, cuando sucedió el atentado contra CFK, “lo primero que hicimos fue llamar a Emilio Pérsico para que nos pongamos de acuerdo en la convocatoria del día siguiente y en la semana posterior también mantuvimos una reunión con él y con otros compañeros a los efectos de generar un 17 de octubre que refuerce aquella demostración del pueblo en Plaza de Mayo el 2 de septiembre defendiendo a Cristina y a la democracia". No obstante, marcó que eso, luego “se comenzó a fragmentar”, hasta concretarse un Día de la Lealtad con varios actos.

Frente a eso, criticó: "Estamos en una situación complicada y es tiempo de poner el cuerpo y, en todo caso, marcar las diferencias". Y ahondó en los dardos: “Cuando empiezan a aparecer movimientos que tienden a generar partidos, a parcializar e incluso utilizar el 17 de octubre para el lanzamiento de una candidatura en un distrito que gobierna el peronismo, no solo uno lo ve como posalbertismo sino casi como saliéndose o planteando una mirada crítica al peronismo en su conjunto", consideró para advertir: “Hay que ser cuidadoso. Tenemos que ser muy claros en la unidad y la defensa del peronismo".

Bajo ese cielo, el secretario General de La Cámpora abogó por la institucionalización del FdT en la cual se respeten las proporciones de representatividad de cada fuerza: "El problema de la unidad siempre es que no se acepta cuál es la realidad en término de proporción y representación". Al marcar que el kirchnerismo “es hoy mayoritario en la base social de nuestro frente”, Larroque enfatizó: “Si se impugna eso y no se ve la realidad, va a ser muy difícil".

Además, Larroque volvió a dirigir los cañones retóricos a la figura presidencial y pidió un baño de humildad: "El gran potencial que tenía originariamente Alberto era que no formaba parte de ninguno de los sectores y podía identificar al conjunto y armonizar eso. Lo que no puede pasar en la acción política cuando uno no le gusta cómo está repartida la proporción de fuerzas es llevarse la pelota. Hay que ser realista para calibrar la realidad objetiva de nuestro espacio. Eso requiere responsabilidad y humildad". “El escenario no admite caprichos, hay que ser muy responsables y sensibles, la gente la está pasando mal”, insistió.

Tras bregar por “recuperar la autoridad política del Estado", focalizó, el habitual lanzallamas designado por CFK, en ese aspecto como una variable que impacta en los precios: “Cuando se perciben contradicciones o situaciones que pueden tender a cierto vacío de poder o pérdida de capacidad del Estado para regular el proceso económico, obviamente que todos aquellos sectores del poder económico salen a hacer su juego en materia de aumentar sus ganancias porque se pierde regulación”.

Por otro lado, al ser consultado sobre la gestión de Sergio Massa al frente de la cartera de Economía, Larroque cambió el chip crítico y fue condescendiente con el tigrense: "Massa agarró un fierro caliente y eso hay que reconocerlo. En materia de gestión, hemos ganado notoriamente. A la vez, sus movimientos, no solo articula la gestión en materia económica, sino que tiene la preocupación de articularlo con el conjunto del frente político, en ese sentido hay una mirada responsable. Eso no ocurría en la etapa anterior", en clara alusión al periodo de Martín Guzmán en ese Ministerio.

Así, observó que "el país está en terapia intensiva y se están haciendo los esfuerzos para salir de esa instancia". Aunque admitió que tienen “diferencias”, hizo la salvedad: “Sergio es una persona inteligente. A Guzmán le perdonaron todo y de repente a Sergio le tocó entrar en esta coyuntura y se pusieron todos muy exigentes. Tenemos que ser justos qué momento le tocó cada uno”.

Desde esa perspectiva, el ministro de Desarrollo bonaerense ponderó el refuerzo alimentario presentado por Massa y la titular de Anses, Fernanda Raverta: "Ese es el camino" e indicó que debería ser “la primera parte de un plan que en un corto plazo tiene que incorporar una segunda instancia donde hay que incorporar el aumento por suma fija, que no es contradictorio con la paritaria. La otra parte del plan sería tener un control más riguroso de los precios".