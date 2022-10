"El hartazgo de las sociedades lleva a resultados drásticos"

En los últimos dos años, los procesos electorales debieron adaptarse a un nuevo escenario atravesado por la pandemia y sus secuelas a nivel mundial. La consultora mexicana Clara Villareal, que estará en la Cumbre de Comunicación Política que comienza este miércoles en Puerto Madero, aseguró una de las características más evidentes de esta etapa es “el hartazgo de la sociedad” y los consecuentes “resultados drásticos” a partir de las decisiones que los gobiernos tomaron e impactaron en la ciudadanía.

En la previa a su participación en el evento, donde presentará el panel Imagen de Crack, la analista mexicana habló con Letra P sobre el impacto y la “naturalización” de los denominados discursos de odio frente a episodios como el asesinato de la diputada de México Gabriela Marín o el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y evaluó la importancia que tienen “los estrategas” de la comunicación para lograr campañas efectivas y liderazgos fuertes.

Además, explicó cómo se construyen los liderazgos y el rol de los equipos de campaña. "El liderazgo no es solamente tomar las decisiones de todos, sino poder decir ‘este tu trabajo y no me meto’; es rodearte de los mejores en cada área. A veces, el error está en que el mismo candidato o candidata quieren ser expertos en todas las áreas", señaló.

-¿Cómo evalúa los cambios en la comunicación política?

-La pandemia vino a renovarnos. Hay estrategas que se quedaron en el camino y estrategas de una nueva generación, que están vinculados con la tecnología desde muy temprana edad y la pandemia les ha dado la oportunidad de darse a conocer. El mundo está viviendo un cambio y eso se reflejó en las campañas electorales, donde el ser humano se adaptó a las nuevas modalidades.

-¿Cómo define al estratega de la comunicación política y qué rol ocupa?

-Se trata de un especialista de un área específica. Antes había un estratega general y ahora somos muchos, cada uno con una especialidad muy específica dentro de la campaña y cada uno haciendo lo que le corresponde. Eso será parte de mi conferencia, que se llama “Equipo crack”, donde cada uno tiene una asignación. Los estrategas aprendimos a no ser todólogos y a especializarnos.

-¿Las candidatas y candidatos se adaptan a este nuevo escenario?

- Hay candidatos que se adaptan a las nuevas modalidades, pero también hay equipos que se abrieron al conocimiento de los estrategas. En muchas ocasiones, cuando un estrategas se incorpora a un equipo con muchos años trabajando suele haber un rechazo. En los últimos años, hubo una apertura a los cambios y al trabajo de los nuevos estrategas.

-¿Cuáles son los errores más comunes al momento de comunicar en política?

-A veces, el enemigo principal está dentro de casa y es la falta de comunicación con el propio equipo. Para tener un equipo crack, se requiere precisamente que cada uno sepa cuál es su asignación. A veces, los candidatos buscan afuera la clave para el éxito de la campaña, cuando en realidad en que el equipo tenga una comunicación efectiva y que cada uno tenga su propia asignación. El candidato tiene que ser candidato: no podemos tener un candidato orquesta, que es el que quiere hacer todo. Cuando cada uno tiene una asignación y la lleva a cabo sin meterse en el trabajo de nadie más, entonces hay un equipo crack que logra no cometer errores.

- ¿Cómo se construyen los liderazgos en este contexto?

-Uno de los factores es la comunicación interna dentro del equipo, que el candidato sepa escuchar y abrirse a recibir una asesoría. El liderazgo no es solamente tomar las decisiones de todos, sino poder decir ‘este tu trabajo y no me meto’; es rodearte de los mejores en cada área. A veces, el error está en que el mismo candidato o candidata quieren ser expertos en todas las áreas. El liderazgo proviene también de que cada uno cumpla su función y no intervenga en la de los demás.

-¿Por qué crecen los discursos de odio?

- El mundo empieza a sentir las secuelas de la pandemia y en eso hay varios factores. Uno es el hartazgo de la sociedad, mucha gente se siente desorientada, se pregunta para qué pasó todo esto y el no entender implica la falta de salud mental. A veces, el odio ni siquiera está infundido por las campañas, obviamente existe pero en ocasiones viene del hartazgo de no entender hacia dónde va la sociedad. Existe una modalidad de odio, obviamente las campañas de odio son muy utilizadas. Estoy en contra totalmente.

-¿Esta situación impacta en la ciudadanía al momento de elegir?

-El hartazgo le hizo tomar decisiones drásticas a la sociedad. Veníamos en una corriente de derecha, por ejemplo en México y nos vamos a una total izquierda. La sociedad está probando qué es lo que más quiere. Algunos se ven beneficiados y otros no. Los cambios drásticos están dando resultados drásticos.

-¿Los ataques a la dirigencia política profundizan la grieta?

-Lamentablemente, el hartazgo hace que la sociedad normalice los asesinatos y las situaciones drásticas. Antes, ver un asesinato de un funcionario público volteaba el país de cabeza. Antes, los medios de comunicación filtraban qué noticias querían pasar y cuáles no. Con las redes sociales, hoy todo sale a la luz y se puede llevar un conteo de lo que está sucediendo.