El Presidente pidió investigar denuncias de espionaje del gobierno de Macri

El presidente Alberto Fernández retomó este domingo las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, y del periodista Hugo Alconada Mon, quienes denunciaron este sábado que durante la gestión del gobierno de Cambiemos fueron espiados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y demandó que la Justicia tome cartas en el asunto. “Un fiscal serio debería investigar”, consideró.

Este sábado, en un programa de televisión, el periodista de La Nación y la exdiputada denunciaron que fueron investigados y espiados de forma ilegal por el organismo encargado de la inteligencia nacional, que en ese entonces dirigía la dupla compuesta por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, figuras de la máxima confianza del expresidente Mauricio Macri. “Hicieron un daño tremendo”, afirmó Carrió.

“Las mesas judiciales para perseguir a la principal referente opositora y la utilización de la AFIP para callar medios críticos, hicieron del Gobierno de Macri el peor en términos institucionales desde el regreso de la democracia”, aseguró este domingo el Presidente a través de su cuenta de Twitter, donde recordó el discurso que brindó en el último coloquio de IDEA, en el cual destacó que su gestión no extorsiona a las empresas privadas. “En mi Gobierno no pasa lo mismo que en el anterior. No somos todos lo mismo”, agregó.

En un programa de Canal 13, Alconada Mon recordó el momento en el que publicó una investigación en la que denunció “la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra (primo de Macri)” y el “eventual rol de Arribas en una serie de movimientos de dinero vinculados a operadores brasileños del Lava Jato (una megacausa de corrupción en el país vecino)”. “En los mismos días que publicamos eso ordenaron empezar a seguirme”, relató.

Por su parte, Carrió sostuvo que a lo largo de su carrera política sufrió “persecución”, pero “nunca como parte de sectores” del gobierno que ella misma integró entre 2015 y 2019. “El daño que le hicieron a mi familia es irreparable”, declaró y responsabilizó al excanciller de Cambiemos Jorge Faurie por haber sido “parte de esto”.

El accionar de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri es uno de los principales puntos de denuncia del Frente de Todos (FdT) contra la gestión que ocupó la Casa Rosada luego de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Desde el arribo de Alberto Fernández al poder, el actual oficialismo busca avanzar en las distintas denuncias en las que se acusó el presunto trabajo ilegal de la AFI, como la causa de la Gestapo sindical o del espionaje ilegal.