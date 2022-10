La primera dama entrerriana levanta el perfil y desata especulaciones

CONCORDIA (Corresponsalía Entre Ríos) Acostumbrada al perfil bajo y a ejercer un rol secundario, Mariel Ávila, la esposa del gobernador Gustavo Bordet, comenzó este año un paulatino desembarco en la escena pública de la provincia con destino final incierto, al menos por ahora, pero con múltiples especulaciones de cara a 2023.

Ávila fue durante ocho años la compañera del exintendente de Concordia, la segunda ciudad más importante de la provincia, y durante las campañas de su marido, en la visibilidad pública, supo ocupar un lugar secundario, siempre de acompañante. Cuando Bordet llegó a la gobernación en 2015, su rol continuó sin modificaciones, nunca protagonizando, pero este año pegó el salto y decidió aparecer sola en fotos en actividades políticas.

A principios de este año, Ávila se hizo cargo de la Fundación del Instituto Autárquico Provincial de Seguro de Entre Ríos (IAPSER), una institución sin fines de lucro que se creó bajo la órbita del Instituto del Seguro provincial, un organismo autárquico del gobierno del Entre Ríos.

Su designación como presidenta ad honorem de esa fundación no parece casual. Si bien la institución se constituyó por Ley provincial durante 2021, la salida a la cancha fue en 2022, un año clave para la instalación de potenciales candidaturas del próximo año impar.

Su trayectoria como docente – ocupación que puso en suspenso ante el nacimiento de su segunda hija – la asocia a temas como la educación y la cultura. La Fundación IAPSER anuncia que entre sus objetivos busca “el bienestar de las personas, el crecimiento social y la excelencia en la educación”, áreas en las que Ávila se mueve cómoda.

Ya cuando ocupaba el rol de primera dama en Concordia, Ávila se mostraba involucrada y comprometida con la gestión de su marido, generando incluso recelos entre algunos allegados y funcionarios, bordetistas y no tanto. Esa impronta se mudó con ella a Paraná, según reconocen ahora algunas personas cercanas.

Las primeras fotos con peso propio, sin el gobernador al lado, aparecieron este año. Como presidenta de la Fundación IAPSER, empezó a recorrer ferias, a participar de actividades, impulsadas o no por la Fundación, y se mostró en algunas oportunidades con el intendente de Paraná, Adán Bahl, uno de los más firmes entre los nombres para la sucesión Bordet.

Ávila junto al intendente Bahl, uno de los anotados para suceder a Bordet

En el entorno de la gobernación hay quienes desconfían del escenario “Mariel candidata”, e interpretan que su actividad pública responde exclusivamente a su compromiso en este nuevo rol. Entienden que la agenda de la gestión bordetista estos días pasa por otro lado, más por una cuestión de supervivencia y de apagar incendios – literal y metafóricamente – que de pensar en candidaturas.

De hecho l propio gobernador ha manifestado que su esposa no estaría en las listas. Sin embargo, también personas cercanas al gobierno se permiten dudar y piensan que Ávila podría ser “una ficha guardada” del gobernador.

Fue la propia Ávila la que no clausuró el escenario de especulaciones cuando se le consultó si le gustaría ser candidata. “No lo descarto, pero el día que me anime, será cuando él (por su esposo) ya no esté en cargos importantes, para que no haga ruido mi aparición”, dijo.

Aunque en el círculo más íntimo de Bordet todavía nieguen que a Ávila se la esté midiendo, su evidente exposición pública despertó más de una elucubración en torno a qué lugar podría ocupar en las listas. Las coincidencias que pudo recabar Letra P convergen en que no sería un lugar protagónico pero no descartan la posibilidad de una candidatura a la vicegobernación o un lugar en la legislatura provincial. Tiempo al tiempo.