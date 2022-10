Rucci cerró un histórico porcentaje para Petroleros en Vaca Muerta

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) En una masiva asamblea realizada en Añelo, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, acompañado por la comisión Directiva y el cuerpo de Delegados, anunció el fin de la diferenciación en los coeficientes por zona en la liquidación de haberes y la unificación en un solo ítem denominado “zona no convencional", que implica una 80% de alícuota en el salario básico del gremio petrolero. Además, tras acordar con las empresas la eliminación de los sistemas de trabajo on call, advirtió que cada trabajador podrá “parar la maniobra” ante cualquier situación de riesgo en yacimientos. Tras repasar los hitos conseguidos desde su asunción como secretario general, calificó a la asamblea de este viernes por la mañana como “un día histórico”.

“Hemos conseguido algo que fue una lucha en silencio, una difícil pelea de varios meses. Lo importante era traer una respuesta y acá estamos: podemos decir que logramos poner en igualdad de condiciones a cada uno de los petroleros y a cada familia. Anoche a las 22 firmamos un acuerdo donde para absolutamente todos los trabajadores de Neuquén, Río Negro y La Pampa desaparece el coeficiente del 42 % y el 63 %. ¡A partir de ahora es del 80% para cada uno!”, lanzó ante una multitud.

“Este no es un anuncio para el sector, es un anuncio para todos. Nos dividieron en algún momento, zona 3, zona 2 haciendo diferencia con nuestros compañeros, como si no nos costara ir a laburar; levantarnos todos los días a las seis de la mañana para cagarse de frío para producir para este país”, afirmó Rucci. En ese sentido, diferenció el nuevo acuerdo del salarial rubricado en paritarias: “Hemos conseguido el 79% de aumento salarial atado a los ajustes trimestrales de la inflación. De ahí para adelante, ustedes van a recibir en su bolsillo lo que corresponde. Esto es otra cosa, esto es el 80% en el básico, compañeros”.

“También firmamos hace unos días el fin del sistema on call, un sistema perverso que ponía a compañeros al borde de los despidos”, añadió y explicó que, a partir de esa conquista en materia de seguridad y estabilidad, “si un compañero detecta una situación de riesgo, tiene toda la protección de esta organización sindical para parar la operación. Ya hemos pagado muy caro el apuro de los señores empresarios y no vamos a permitir que un compañero no vuelva a su casa donde lo espera su familia”.

Por último, agradeció a quienes acompañaron este proceso para mejorar los derechos del sector trabajador. “Quiero agradecer a algunas empresas que entendieron cuál era el mensaje y el esfuerzo que hicimos para mantener la industria y seguir produciendo. Esto se termina cerrando con intervención de los ceos de YPF, Vista y PAE”, dijo.

Rucci, ante una multitud en Añelo.

Además, destacó la intervención de sus socios políticos en el MPN, el gobernador Omar Gutiérrez y el vicegobernador Marcos Koopmann, que "estuvieron al lado nuestro para tratar de destrabar esto en beneficio de la familia petrolera”.