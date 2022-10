El MPN lanzó la fórmula Koopmann-Pechen para enfrentar a Figueroa

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) El Movimiento Popular Neuquino (MPN) finalmente dio a conocer a la compañera de fórmula del vicegobernador Marcos Koopmann para representar al partido en las elecciones a la gobernación de 2023. Será Ana Pechen, la dos veces vicegobernadora de Jorge Sapag y exdecana de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). El binomio debutó este jueves en una importante congregación de la dirigencia en la Junta de Gobierno emepenista para presentar la lista que buscará estirar el poder cuatro años más con más de 55 mil avales y poner el punto de partida para la batalla electoral que tendrá enfrente como principal contendiente al diputado Rolando Figueroa, el principal retador a la estructura que construyó la familia Sapag.

“Me llena de orgullo compartirles que quien me acompañará como vicegobernadora es Ana Pechen. Una mujer de una gran trayectoria política y académica construida con honestidad y transparencia. Sé que estamos preparados para lo que viene. Por más libertad, justicia social, independencia económica, autonomía política y federalismo neuquino”, adelantó Koopmann en las redes sociales, en la previa de un gran acto en la sede del partido patagónico este jueves.

El anuncio corrió de escena a varios nombres que circularon desde marzo, cuando el gobernador Omar Gutiérrez, en medio de un acto por el Día Internacional de la Mujer, pidió que fuera una militante mujer la que acompañara a Koopmann. Desde entonces, hubo una danza de nombres para conformar la dupla. La decisión recayó finalmente en Pechen. Como informó Letra P, la ronda de posibilidades de integrantes en la fórmula Azul viraba desde legisladoras, como Marita Villone, la propia Pechen y hasta funcionarias del actual gabinete como María Eugenia Ferrareso.

En la Junta de Gobierno del MPN, antes de la entrega de avales, un grupo de militantes se manifestó a favor de la diputada Gloria Sifuentes, una experimentada dirigente de la capital, quien recibió el paquete de firmas y la lista en la avenida Olascoaga en manos de Koopmann, Pechen y el intendente de la capital, Mariano Gaido. Los acompañó Daniel Rucci, hija del conductor del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, parte de la agrupación Azul y Blanca del MPN, quien encabezará la lista para la Legislatura del MPN.

“Existe una familia, nietos, eso me moviliza. Represento un trabajo serio, soy fiel a las banderas. Lucho desde adentro, no me gusta sacar los pies del plato. Vamos a trabajar la equidad, logremos más trabajo y calidad de educación”, dijo Pechen luego de la entrega de avales, que buscó mostrar el apoyo masivo a la fórmula que no podrá refrendar en una interna que se quedó sin rivales.

La ajetreada vida política del MPN atraviesa un momento de crisis luego de la ruptura de Figueroa, el favorito en las encuestas que coquetea con partidos nacionales para desbancar al partido provincial. Desde que compitió en contra de Sapag y Gutiérrez, en 2018, construyó un espacio disidente al sector Azul, que lo catapultó a la Cámara de Diputados. Este año, sin un acuerdo en las reglas de la interna, dio el portazo.

“Hemos tenido diferencias, hemos ganado y perdido. Siempre dentro del MPN, nunca nos fuimos a otro lado. En el disenso, somos capaces de buscar la felicidad del pueblo neuquino. Trabajamos junto a Jorge Sapag, Omar Gutiérrez y el compañero Marcelo Rucci”, advirtió Guillermo Pereyra, jefe político del sindicato petrolero, en el acto organizado sobre la plazoleta al frente de la sede partidaria.

Sapag, duro contra sus adversarios, denunció que en la Ciudad de Buenos Aires “se está tejiendo contra Neuquén”. Gutiérrez, al recordar los diversos gobiernos, lanzó en la misma dirección: “Sin traición, defendiendo al MPN”. La frase fue un tiro por elevación a su anterior compañero de fórmula, quien “recibe órdenes a más de 1.100 kilómetros de distancia”, en alusión a los contactos que le endilgan a Figueroa con la cúpula de Juntos por el Cambio (JxC).

“No se construye porvenir y futuro traicionando tu historia. Vamos a construir el triunfo más importante de la historia de Neuquén”, bramó el mandatario. “Dentro del MPN todo, fuera del MPN nada”, cerró.