Presidente por un día, enojos por los remolones y taxistas en pie de guerra

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Pasó una semana más en el Concejo de esta ciudad, esta vez con una sesión presidida por el peronista Lisandro Cavatorta en su rol de vicepresidente primero del cuerpo legislativo por la ausencia de la presidenta del cuerpo María Eugenia Schmuck y un horario de inicio tempranero que a concejalas y concejales les costó cumplir. Las fotomultas sobrevivieron en una sesión un poco caótica y hubo aprestos para un nuevo conflicto con los taxistas, ahora por un proyecto para que el servicio de radiotaxi deje de ser obligatorio.

Ausencias y tardanzas

La sesión del jueves que pasó tuvo particularidades que la hicieron un poco caótica. En primer lugar, la ausencia de Schmuck obligó a que la sesión sea presidida por Cavatorta, al que se lo notó desacostumbrado al rol.

Pero no fue lo único que causó inconvenientes. La de ayer fue la primera sesión con el nuevo horario, las 10 de la mañana, de inicio del encuentro, pero arrancó pasadas las 11. Por eso se lo vio ofuscado al legislador de “Volver a Rosario” Miguel Ángel Tessandori, antes y durante la sesión: “Hace dos semanas aplaudimos acá la decisión de comenzar las sesiones a las diez de la mañana, y hoy a esa hora no teníamos el sobre tablas y casi tampoco el orden del día”, se quejó.

A río revuelto, ganancia para las fotomultas

El desorden en la sesión también se vio en el tratamiento de los expedientes. Un ejemplo fue lo que pasó con un picante proyecto presentado por Silvana Teisa. La concejala peronista había propuesto encomendar al Ejecutivo que se suspendan las flamantes fotomultas hasta tanto se aclaren ciertos detalles, pero el proyecto se modificó en comisión y pasó a ser un mero pedido de informes. En la oposición muchos tildan al nuevo sistema de infracciones como recaudatorio, pero en el oficialismo se defienden y dicen que lo recaudado va al fondo compensatorio del transporte y al sistema de salud pública.



El problema fue que la modificación se hizo sobre la hora, muchos concejales no llegaron a leerla antes de la sesión, y no fue el único caso. Daniela León, representante de JxC, se quejó por no tener acceso a los cambios a tiempo. Otro caso fue el del bloque “Volver a Rosario”, que pidió volver a comisión tres proyectos por ese motivo. Los pedidos de informe “son improvisados y ejecutados sobre la marcha”, dispararon desde el bloque de Tessandori y Valeria Schvartz.

Schmuck vs. taxistas, otra vez

En la semana, Schmuck había sido protagonista de otro capítulo más en su historia con los taxistas. El servicio es uno de los temas que históricamente más ha preocupado a la edila, lo que la ha llevado a duros enfrentamientos con los choferes. Desde acusarlos de formar una “mafia” en la Terminal de Ómnibus o presentar uno de los primeros proyectos para regular Uber hasta la negativa a subir la tarifa “si no mejora el servicio”, la relación entre la presidenta del cuerpo y los taxistas es tormentosa hace años.

El último capítulo de la saga se dio con un proyecto para que el servicio de radiotaxis (por el que los taxistas abonan alrededor de 15 mil pesos por mes) deje de ser obligatorio. Según explicaron fuentes de la Cámara de Titulares de Taxis (Catiltar), el servicio no solo incluye el clásico servicio de llamar y pedir un coche, sino además la aplicación móvil Movitaxi (“son las empresas de radiotaxi las que pusieron el dinero para desarrollar la app”, se defienden) y otras apps propias de cada firma.

El tema suscitó una reunión en la comisión de transporte (con la ausencia de Schmuck) en la que las autoridades de Catiltar manifestaron su desacuerdo con el proyecto. “Es la única alternativa que tenemos para defendernos de las aplicaciones, es un servicio inédito y único en la Argentina, de otras ciudades nos consultan para aplicarlo”, le dijeron luego a Letra P.

Enfrente, quienes motorizan la iniciativa sostienen que el sistema no dejará de existir, sino que dejará de ser obligatorio. Al parecer, en las primeras conversaciones entre ediles hay un principio de consenso para que el proyecto avance, pero todavía en pañales. ¿Se viene otro conflicto en el transporte?