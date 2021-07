Cavatorta: "No salí de mi zona de confort, hago política con cada nota"

El periodista y conductor Lisandro Cavatorta comenzó a despedirse de Bótelos, su exitoso ciclo que lleva 22 años al aire y que se emite por Telefé Rosario, y se prepara para asumir un nuevo desafío como precandidato a concejal de la ciudad por el espacio Hacemos Santa Fe del gobernador Omar Perotti. “Me gusta la política y creo que es la única manera de cambiar la realidad", explicó su decisión. Y agregó: "No siento que vengo a aportar un granito de arena ni a salir de mi zona de confort, para nada. Siento que venimos haciendo política con cada nota, con cada investigación”.

"Después de muchos años de invitaciones, propuestas y ofrecimientos decidí esta vez sí aceptar, después de hablarlo mucho con la familia, con los amigos y pensarlo mucho, la propuesta del gobernador y de Sergio Massa de participar en política y aceptar la propuesta para ser precandidato a concejal en las elecciones de este año", agregó.

En ese sentido, resaltó que "es la primera vez que me hicieron una propuesta distinta, una propuesta creativa. Tanto Perotti como Massa me llamaron por teléfono y me dijeron 'Lisandro, veo tu programa, vemos tu programa, nos gusta lo que hacés, nos gusta lo que hacen con todo el equipo de Bótelos y seguí haciéndolo tal cual lo venís haciendo hasta ahora, hablando con la gente, metiéndote en los lugares, investigando, escuchando mucho, mirando a la gente a sus ojos'".

Asimismo, Cavartorta explicó su sentir y aseguró que “el periodismo yo siento que llegaba hasta acá, hasta un punto, hasta un límite. Y lo que quiero ahora es tener una herramienta más para solucionar los problemas concretos, cotidianos y reales de la gente".

"El periodismo influye mucho, presiona, cuestiona, visibiliza, es un gran amplificador -si querés- pero tiene un límite: no toma las decisiones para que se solucionen los problemas", sentenció. A raíz de eso "me estuvo pasando mucho en los últimos años que vuelvo a casa, siempre un poco angustiado, después de tantas notas, tantas charlas y estando en tantos lugares, pisando, sintiendo lo que siente la gente. Me vuelvo muy angustiado, preocupado, con algo de bronca también", reflexionó.

Al respecto remarcó que "siempre fui contando, mostrando, investigando, viviendo, pisando, sintiendo los problemas de la ciudad y sobre todo hablando y escuchando mucho a los rosarinos, a sus problemas, viendo lo que les pasa y tratando de que se entere la mayor cantidad de gente posible" . Y añadió: "No hay problema que se repita en la ciudad que en estos 22 años no lo hayamos contado. No hay obra paralizada en la ciudad que no hayamos ido con todo el equipo para reclamar que se termine".

Finalmente, sostuvo: "El domingo que viene vamos a hacer el último programa porque ya vendrá el tiempo de la campaña electoral, de las propuestas, de las ideas, de los debates y vamos a despedirlo como se merece un programa de 22 años”.