Pichetto atiende su propio juego y se anota en la lista de presidenciables

A un año de las elecciones presidenciales, el líder de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, se muestra activo y se alista en la nutrida lista de aspirantes de Juntos por el Cambio (JxC). Con la intención de ser un protagonista de la mesa nacional, el exsenador extiende los alcances de su partido por todo el país, no descarta repetir la fórmula de 2019 con Mauricio Macri y teje alianzas con el resto de las figuras dentro de la coalición opositora.

El pasado miércoles, el auditor general presentó su tropa a nivel nacional en el sindicato de Gastronómicos de la Ciudad, donde estuvo acompañado por Ramón Puerta y Juan Carlos Romero e intercambió posiciones con los referentes de cada una de las 24 provincias. Además, ratificó su intención de pelear por el sillón de Rivadavia. Un día antes, hizo campaña con el diputado y precandidato a gobernador Diego Santilli Diego Santilli, alfil de Horacio Rodríguez Larreta, por el conurbano bonaerense.

Sin descuidar las relaciones que ya fomentó como con la titular del PRO, Patricia Bullrich, y con el propio Macri, el expresidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado procura poner un huevo en cada canasta a sabiendas de que nadie puede predecir el escenario en 2023. En ese contexto, observa con atención el crecimiento de varias de las figuras del espacio.

Mientras se posiciona a nivel nacional, el peronista se acerca al jefe de Gobierno porteño, con quien siempre tuvo buen dialogo, pero no de la misma forma que con Bullrich y Macri. “Los distintos cuerpos legislativos que integró tenían un peso que ahora no está. Sabe cómo hacer política”, dice un dirigente de JxC que compartió un evento con Pichetto.

Sin bajarse de su candidatura presidencial, el exsenador dejó entrever que podría repetir la fórmula de 2019 con Macri, en el caso de que el fundador del PRO decida subirse al ring para buscar un segundo tiempo en el poder. Siempre con el foco puesto en una agenda de centro derecha, Pichetto busca que la coalición opositora abandone algunos de los dogmas del PRO. “Hay que dejarse de joder con los escenario 360°”, sostuvo en el acto en el que comprometió su apoyo a Santilli en Buenos Aires.

La obsesión electoral del exsenador pasa justamente por la elección en esa provincia, a la que reconoce como la madre de todas las batallas. No esconde sus críticas hacia la exgobernadora y actual diputada María Eugenia Vidal, a quien responsabiliza por la derrota en 2019. “Si no hacemos una elección palo a palo en Buenos Aires no tenemos chances de ganar a nivel nacional. Por eso hay que recorrer, caminar, juntar a los clubes de barrio, de jubilados, las asociaciones civiles, todos”, repite una y otra vez el ahora auditor.

Mientras tanto, a la par de sus esfuerzos para aumentar la presencia de su partido, Pichetto mira el calendario con la intención de organizar un “gran congreso” del Peronismo Republicano como una muestra de la fuerza de su espacio.