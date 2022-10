El reclamo CEO por ajuste, Presidente confirmado y el equipo de Mauricio

MAR DEL PLATA (Enviado) LOS PLANES DEL AJUSTE. Representantes de las empresas que participan del 58º Coloquio de IDEA unificaron postura: los problemas por la inflación, la falta de dólares y la desconfianza a la inversión que sobrevuela en cada charla se soluciona con el ajuste del gasto público. En la antesala del salón de eventos del Sheraton Hotel de Mar del Plata, la receta está aplicada por el ministro de Economía, Sergio Massa, pero de manera "parcial", porque consideran que el gobierno de Alberto Fernández no cuenta con la "espalda política" para poner en marcha un megaplan que estabilice la crisis macroeconómica.

"La Argentina es un paciente en grave estado", sentenció Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group, en una charla que mantuvo con la prensa. Luego de dar un diagnóstico preocupante, el empresario fue tajante hacia el futuro: "El próximo gobierno tendrá que aplicar un plan al estilo Austral, que implique un gran ajuste en donde todos seamos afectados. A quienes tengan más necesidades, habrá que ayudarlos. Pero los trabajadores formales deberán ajustarse y aguantar".

Fue la voz en "on" que generó consenso entre quienes prefirieron el off the record, pero que aseguraban que el gobierno del Frente de Todos, "atado a sus internas", no podrá dar soluciones a los problemas de la macroeconomía. Para el auditorio, compuesto en su mayoría por ejecutivas y ejecutivos de las empresas grandes del país, el clima es de "desesperanza" por la crisis de la inflación y la falta de dólares.

***

VERDE QUE TE QUIERO VERDE. El microclima económico de la Argentina es la energía que genera la cuenca neuquina de Vaca Muerta. El presidente de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, evaluó que “en Argentina hay oportunidades fantásticas en nuestra industria y estamos forzados a mirar a largo plazo”. “Cuando decidimos una inversión tenemos que abstraernos de la coyuntura”, dijo. Y aclaró: “No todo acá es un desastre y tampoco todo el exterior funciona como un relojito”.

El CEO de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, Ricardo Markous, pidió reglas claras, estables y libertad de acceso a los dólares para invertir en el negocio de la licuefacción de gas, para exportar a Europa, ante la demanda que se espera para el próximo invierno. Sostuvo, en una charla con Letra P, que el país debería seguir el ejemplo Perú, en donde se aprobó en el Congreso nacional un Contrato Ley.

***

UNO QUE DA PELEA. El secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, se instaló en IDEA desde el mismo martes por la noche. Llegó para enfrentar a una platea que coincide poco con sus posturas. El funcionario massista ya tuvo su primer round en Córdoba, cuando participó del Coloquio industrial de la UIC, en donde les reprochó a los empresarios que se quejaban por los gastos subsidiados del estado haber usado los envíos en créditos blandos para las empresas de esa provincia mediterránea. El también dirigente de la UIA sabe que se enfrentará a un clamor por ajuste, pero al mismo tiempo las empresas le piden planes de fomento para el sector, según confiaron a Letra P fuentes cercanas al secretario. "Los empresarios tenemos que saber que toda esa ayuda que nos dio la sociedad salió de la gente con su aporte y por eso tenemos que contribuir ante la ayuda que tuvimos. Decir ´a mi no me toques´ no es cosa seria", dijo Mendiguren en una charla con periodistas.

***

A LA DULCE ESPERA. Hay poca expectativa por la visita del presidente Fernández, quien finalmente confirmó su presencia en Mar del Plata, después de días de evitar responder a la invitación. El mundo empresarial está expectante por el desarrollo de la situación social y económica para tener un panorama más claro de la situación. "Las elecciones se resuelven recién faltando 90 días, pero si se mantienen estas condiciones, al oficialismo no le va a ir bien", se sinceró uno de los integrantes del cónclave. Creen que sólo el recambio de gobierno el año próximo dará un panorama certero sobre los negocios en el país. Sin embargo, nadie habló, hasta el momento, de una fuga de inversiones, a pesar de la inflación.

***

EXCAMBIEMITAS. Dos exministros de Producción caminan los pasillos de IDEA. Son Francisco Cabrera y Dante Sica. El primero con el look informal que lo caracteriza, sin camisa, mientras que segundo, también consultor, mantiene su vestimenta de saco y corbata. Ambos trabajan para el retorno de Mauricio Macri en 2023, según confesaron en sus charlas informales con la prensa. Allí quedó al desnudo un tira y afloje por la camiseta que utiliza el último exministro de Economía de Cambiemos, Hernán Lacunza, ya que algunos afirmaron que también está en el equipo del expresidente por su segundo tiempo, más allá de que, en teoría, está diseñando el plan económico de otro presidenciable, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.