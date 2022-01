Barrera: “Nosotros tuvimos intendentes perseguidos”

VILLA GESELL (Enviada) El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, aseguró que durante el gobierno de María Eugenia Vidal no sólo se persiguió a dirigentes gremiales, sino también a jefes comunales del Frente de Todos (FdT). “No lo hicieron solo con los sindicatos, nosotros tuvimos intendentes perseguidos. Mario Secco fue uno de ellos”, aseguró en referencia a su par de Ensenada. Además, en una entrevista con Letra P en su distrito, criticó al pinamarense Martín Yeza por bajar la cantidad de testeos realizados y al ser consultado sobre el cambio a la ley que pone tope a las reelecciones subrayó que es “el pueblo” el que pone los límites.

Los dichos de Barrera suman volumen al escándalo desatado luego de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) acusara a funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal de armar causas contra gremialistas y diera a conocer el video que, a priori, demuestra la existencia de una mesa judicial. En aquella reunión del 15 de junio de 2017 realizada en la sede porteña del Banco Provincia estuvieron los ministros Marcelo Villegas (Trabajo) y Roberto Gigante (Infraestructura), el senador Juan Pablo Allan, el intendente Julio Garro (La Plata) y los espías de la AFI Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI); Dario Biorci (cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la central de espías Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo), además de empresarios de la construcción de la capital provincial. Luego de doce días de silencio, la exgobernadora negó todo.

“No lo hicieron solo con los sindicatos. Nosotros tuvimos intendentes perseguidos. Mario Secco fue uno de ellos”, aseguró Barrera. En 2017, el jefe comunal de Ensenada, fue imputado de los delitos de “coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa” luego de que ingresara a la Cámara de Diputados bonaerense a denunciar la represión policial contra trabajadores del Banco Provincia que habían marchado por el centro de La Plata en rechazo a la sanción de la reforma jubilatoria para los empleados de la entidad. “Vidal quiere meter preso a un intendente que ganó cuatro veces con el 60% de los votos”, había dicho en aquella oportunidad el ensenadense. Tiempo después, la diputada provincial Susana González, espada legislativa del jefe comunal, denunció que la AFI espiaba a Secco.

“No se vivía en un estado democrático. Cuando los poderes de la democracia tienen fines contrarios a los cuales fueron creados pasan estas cosas”, señaló el intendente enrolado en el Frente de Todos (FdT) y se preguntó: “¿Qué hacía un intendente con miembros de la fuerza de inteligencia y ministros de la provincia viendo una estrategia para llevar a la justicia, a la prisión, a ciertas personas? Uno puede consentir o disentir con lo que alguien hace, pero nunca se puede perder el estado de derecho y la independencia de los poderes, y ahí había una ensalada”, sostuvo Barrera a este medio.

“En ese periodo la democracia se volvió muy complicada. Se podría haber hablado de sindicalistas, de intendentes, pero también de periodistas o cualquier persona que le cayera mal a un funcionario o dirigente que estuviera gobernando en ese momento. Es una locura”, ahondó.

-¿Cree que Vidal estaba al tanto de todo?

-Cuando un ministro cumple determinadas funciones es porque ya las acordó con la autoridad superior, que es el gobernador. Sería imposible desconocer esta situación. Pero son negacionistas, ya lo hacen con la deuda. Está claro que no es mentira y tienen que hacerse cargo.

Verano, covid y vecinos

Barrera recibió a Letra P en el bosque que rodea a la histórica casa de Carlos Gesell, el fundador de la ciudad, devenida museo y archivo histórico. De la recorrida fue parte el concejal y exsecretario privado Carlos Cuellar.

La irrupción de turistas vuelve a ser la postal que interrumpió la pandemia la temporada pasada. Sin embargo, la nueva ola vuelve a preocupar a veraneantes y a funcionarios. “Hubo un relajamiento general y hoy hay que retomar los cuidados para evitar el contagio”, señaló Barrera en referencia al aumento de casos positivos del virus.

La semana pasada, el gobernador Axel Kicillof y algunos miembros de su gabinete visitaron la ciudad y se reunieron con comerciantes. Además de apuntar a las necesidades del sector, fue tema de agenda el pase sanitario, escenario que ha despertado cortocircuitos con intendentes vecinos opositores. “Mayormente no tenemos inconveniente con ninguno. Con Martín (Yeza, intendente de Pinamar -PRO) estamos un poco distanciados, pero nuestros secretarios están en contacto”, indicó el jefe comunal peronista y agregó: “Son cuestiones puntuales, como el caso de los hisopados. En Pinamar se está hisopando en un solo lugar público de 7.30 a 10 de lunes a viernes y eso genera una demanda a nuestro municipio. No hay problema porque atendemos a todos, pero lo ideal sería que reforzara” los testeos, lanzó.

Recursos y re-re

La agenda legislativa provincial también fue parte de la conversación con este medio. Al filo del cierre 2021, la Legislatura aprobó el Presupuesto 2022 y la Ley Impositiva. En la mesa de negociación se incluyó la modificación a la ley sancionada en 2016 que pone tope a las reelecciones. Con los cambios, todo el mundo está habilitado para competir por el cargo en 2023.

“Quien tiene el poder elegir a sus representantes es el pueblo y es el que pone los límites. No estoy en contra de la ley, puede servir para generar alternancias, pero las cuestiones de fondo no se solucionan con una ley de alternancia. En Santa Fe hay alternancia y hay problemas estructurales con el narcotráfico. No me preocupaba si se aprobaba o no porque todos tenemos fecha de vencimiento”, indicó el gesellino sobre la nueva norma, al tiempo que aseguró que aún no tiene definido si volverá a competir por el cargo en 2023. “En vez de ponerme el traje de candidato, me pongo el del trabajo, el overol, porque tengo mucho por hacer. Además, no es una decisión personal, es del partido, de los compañeros”.

Barrera también se refirió a la queja de algunos intendentes de Juntos ante la merma de los recursos coparticipables, a partir de los cambios en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mecanismo por el cual el gobierno define el reparto a los municipios. “No me perjudica ni me beneficia en nada. Sigo igual que cuando se negociaba en el tiempo de Vidal. No tuvimos ningún beneficio”, indicó y añadió: “A todos nos gustaría recibir más, pero hay 135 municipios y en ese sentido cada uno se tiene que adecuar a las posibilidades de la provincia”.