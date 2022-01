De Pedro: “No es momento de hablar de candidaturas para 2023”

El ministro de Interior, Eduardo de Pedro, dijo que “no es momento de hablar de candidaturas para 2023” ya que “hay que poner toda la energía en resolver los problemas económicos, laborales y de seguridad que hay”. La definición pública del dirigente, principal espada del kirchnerismo en el corazón del gobierno de Alberto Fernández, va a contramano de la avanzada de este lunes de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien agitó la reelección del Presidente.

En una entrevista concedida conjuntamente a los diarios La Nación y Clarín y que estos publicaron este domingo, el dirigente de La Cámpora dijo que su relación con Fernández “es normal” y ahondó: “Tenemos que normalizar las discusiones internas dentro de las coaliciones políticas. La relación es normal, esa es mi respuesta”, reiteró el ministro ante la pregunta.

Consultado sobre las afirmaciones del primer mandatario de realizar una gran PASO para dirimir candidaturas en 2023, De Pedro aseveró: “…siempre fuimos muy proclives a utilizar ese método de renovación y discusión interna. De hecho, en 2019 teníamos listas para disputar en algunos territorios y nos pidieron que no las presentáramos”.

“Es un buen método, pero no es tiempo de hablar de elecciones. Estamos terminando un año en el que ya hubo una elección. Hay que asimilar el mensaje, poner el foco en resolver los problemas de la gente”, aseveró el funcionario.

Respecto a la posibilidad de que la agrupación La Cámpora presente un candidato de cara a esos comicios, el ministro reiteró que “no es momento de hablar de candidaturas, no es momento de hablar de 2023. Ahora hay que focalizarse, hay que poner toda la energía en resolver los problemas económicos, laborales y de seguridad que hay en el país”.

“Estamos focalizados, en serio, en ayudar y participar de un gobierno que tiene que resolver muchos problemas. En serio te digo, no existe la discusión hoy sobre el 2023. ¡En serio! Estamos ocupados en bajar la inflación, en generar empleo, en incluir a los excluidos. No adelantamos discusiones”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de que él vaya a ser candidato presidencial, De Pedro respondió: “Acabamos de tener una elección. No lo escuché nunca. Estamos ocupados en resolver los problemas de la gente. No me mueve el internismo ni me distrae algo que va a suceder dentro de dos años”.