Cómo consiguió Perotti 100 millones de dólares y para qué va a usarlos

Seis meses pasaron entre que Omar Perotti fue elegido como gobernador de Santa Fe y su asunción. Fiel a su estilo, el rafaelino aprovechó esa ventana para empezar a gestionar. En julio de 2019 le pidió a Candelaria González del Pino y a Julieta De San Félix, que en ese momento trabajaban en su equipo en el Senado, que pusieran manos a la obra en lo que sería el proyecto de política pública más importante de su mandato. Finalmente, tras idas y vueltas en la Legislatura local, esta semana consiguió el financiamiento para el programa “Santa Fe+Conectada” que prevé, entre otras cosas, llevar el servicio de internet a las 365 localidades de la provincia a través de 4 mil kilómetros de fibra óptica.

“El Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa es la política pública más importante de la gestión de Omar y su legado”, aseguró a Letra P González del Pino, quien encabeza la Secretaría de Gestión Federal de Santa Fe y estuvo al frente de muchas de las negociaciones. La conectividad, en principio vinculada solo a la educación, estuvo en escena desde el momento cero. La primera orden fue acudir a los organismos multilaterales y pedir financiamientos. Presentaron la propuesta en varios lugares y finalmente se llegó a un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entidad que no sólo les brindó su apoyo, sino que fue el único proyecto elegido en Argentina ese año y también fue utilizado como modelo en sus exposiciones internacionales

La primera misión del organismo iba a ser en marzo del 2020 y llegó la pandemia. Los números de los primeros relevamientos preocupaban al gobernador. Santa Fe ocupa el decimocuarto puesto en conexiones de fibra óptica en hogares y el noveno en velocidad media de conexión. Además el 72% de escuelas públicas no tienen conectividad para uso pedagógico y el 30% de los hogares en territorio santafesino directamente no cuentan con conexión. El aislamiento por el coronavirus expuso aún más las necesidades de conectividad de la provincia y Perotti hizo de este su proyecto bandera. Repitiendo como mantra “Somos una provincia que acepta las diferencias pero no las desigualdades”, el trabajo nunca se detuvo.

“Los únicos que no entendieron la urgencia y premura fueron los diputados santafesinos”, sentenció González del Pino y recordó que el proyecto durmió más de un año en la Cámara baja provincial. “Perdimos un año calendario real. Esta ley no se la estaban frenando a él, se la estaban frenando a todos”, remató. Fueron arduas las negociaciones que el oficialismo debió realizar en la Legislatura para convencer a la oposición de tomar el préstamo.

Sin embargo, destacó el tiempo récord en que se aprobó el financiamiento. Habitualmente es un circuito que demora unos cinco meses y Santa Fe logró firmar el contrato en menos de un mes. ¿La clave? “Omar estuvo muy encima y hubo una gestión muy grande”. El gobernador no quiere desperdiciar ni un minuto de su mandato.

El préstamo firmado esta semana con el Banco de Desarrollo de América Latina en Casa Rosada con la presencia del presidente Alberto Fernández es de 100 millones de dólares. Por su parte, la Casa Gris aportará otros 24,6 más. Por su impacto y efectos de derrame sobre el ecosistema social, económico y productivo del territorio se estima que el programa beneficiará de manera directa a 200 localidades con 2.757.803 habitantes. Incluye también la construcción de 30 Nodos de Acceso por Radio Enlace de alta capacidad para llegar así al resto de las localidades de la provincia con la red de datos, cubriendo de esta manera el 100% de las localidades santafesinas.

“Santa Fe+Conectada” contempla también que 134 barrios populares de las ciudades de Santa Fe y Rosario tengan acceso al wifi libre. Asimismo, el proyecto incluye la expansión de la infraestructura educativa con la construcción de más de 50 nuevas escuelas con acceso a wifi, en la totalidad de las nueve regiones educativas.

La prioridad para Perotti y su equipo es acelerar la concreción del programa, que llevará varios años. Mientras negociaban las condiciones del contrato, bajó la orden de que se adelantara todo lo que se pudiera adelantar. Por este motivo, se licitaron ya 20 de esos barrios populares y las obras están comenzadas. Las 114 restantes también ya fueron licitadas y se están haciendo las evaluaciones técnicas de las ofertas presentadas en diciembre.

Si bien aún no se definieron los pasos a seguir en la obra troncal, la idea es que se den de manera simultánea en todo el territorio santafesino. El objetivo es “encontrarle la vuelta para que todo se pueda hacer lo más rápido posible”, precisó González Del Pino.

La firma de esta semana fue “el broche de oro” a un trabajo en equipo que lleva más de dos años en marcha y posibilitará achicar la brecha digital en diversos ámbitos. Sin posibilidad de reelección, Perotti aspira a que este sea su legado en la provincia. “Esperemos que siga con quien continúe en la gestión después del 2023”, advierten desde su entorno. Por ahora, la bajada es una sola: hacer, hacer y hacer.