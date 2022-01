Fernández, tras el acuerdo: “El FMI debe hacer una autocrítica profunda”

El presidente Alberto Fernández habló luego de anunciar el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda y sostuvo que esta institución "tiene que hacer una crítica mucho más profunda, no solamente a lo que ocurrió específicamente en Argentina, sino a lo que ha sido su política permanente en las últimas décadas".

En declaraciones a la cadena rusa RT, agregó: "Ha llevado planes a países que terminaron conmoviendo y conmocionando a sociedades enteras". En ese marco, el mandatario afirmó que el FMI "debe revisar doblemente esas lógicas" porque "la pandemia impone cierto deber moral y ético que nos haga entender que la economía tiene que estar al servicio de la gente".

Y agregó que "una economía que excluye a parte de la sociedad no es una buena economía y esa es la política sistemática que el Fondo propone". "Fue una negociación difícil, donde aceptaron nuestras lógicas, pero objetivamente me parece que el Fondo tiene que hacer mucho más", completó Fernández.

Sobre el FMI, insistió en que "no basta con la crítica que hizo sobre cómo concedió el crédito a la Argentina allá en 2018, porque es un crédito que no tiene ninguna racionalidad técnica, aún pensado desde el Consenso de Washington". "Estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional no es bueno y, por lo tanto, lo que uno tiene que hacer frente a esa situación es buscar cómo pagar sin que eso se convierta en sacrificio desmedido de la gente o de un pueblo y yo creo que eso lo hemos conseguido", enfatizó.

Por último, Fernández manifestó su esperanza de que la Argentina "tenga un proceso de crecimiento" que le permita sobrellevar esta deuda "con más tranquilidad".