Kicillof rompió el silencio K: apoyo al acuerdo con el FMI y palos a la oposición

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rompió el silencio kirchnerista de más de diez horas tras el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzado por el gobierno y salió a apoyar el entendimiento, al tiempo que volvió a cuestionar al macrismo y pidió a la oposición que “se haga cargo del desastre” y “colabore”.

En un hilo de tres tuits, el mandatario recordó en la noche de este viernes que el gobierno de Mauricio Macri contrajo “la deuda más grande de la historia del FMI a devolver en sólo 5 años” y enumeró los montos de los pagos ya realizados en los últimos dos años y los vencimientos venideros, lo que catalogó de “impagable” e “imperdonable”.

“En estos 2 años ya se pagaron US$ 6.400 millones; en los próximos 2 meses vencen US$ 4.000 millones más y en los próximos 2 años, otros US$ 43.000 millones. Impagable. Imperdonable”, describió.

Sin tono de festejo, dijo que “el Presidente anunció hoy que el FMI refinanciará esos vencimientos, lo que evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato”, y aprovechó para golpear a Juntos por el Cambio: “Esperamos que la oposición colabore y se haga cargo del desastre que dejó a su paso”.

Finalmente, acompañado de un video que lo muestra dando un discurso en su época de diputado nacional, publicó el siguiente texto: “En marzo de 2016, cuando Macri le pagó a los fondos buitre más de lo que pedían, advertíamos ya que su proyecto era el de sobreendeudamiento y fuga de capitales, y que terminaba indefectiblemente en el FMI y en la pérdida de soberanía económica”.

Con su aparición en redes sociales, Kicillof cortó con un ruidoso silencio del ala kirchnerista de la coalición de gobierno, que se hizo más notorio con el correr de las horas y la suma de mensajes de apoyo de los demás espacios del Frente de Todos y hasta de parte de la oposición, que, aunque con cautela, celebró el entendimiento.

Como contó Macarena Ramírez en este medio, al hermético silencio que mantuvo el gobernador durante el día se sumaron los dirigentes de su mesa chica que lo acompañan desde la primera hora. Y fue evidente el contraste con otros integrantes del Gabinete recientemente llegados a la gestión.

“Por ahora no hay nada, silencio estampa”, decía una fuente del gobierno a Letra P bien entrada la tarde. Otros funcionarios evitaron dar respuesta. En cambio, salieron a festejar rápidamente el acuerdo el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, el titular de Infraestructura, Leonardo Nardini, y el massita Jorge D’Onofrio, flamante ministro de Transporte, además de la vicegobernadora Verónica Magario.