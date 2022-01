Arcando: “Puedo ser una prenda de unión entre Perotti y la oposición”

Aún no llegaron las vacaciones para Cesira Arcando, diputada provincial santafesina, pero sí aprovecha el receso legislativo para alternar entre su casa de Funes y la "quinta” que tiene junto a su familia en la localidad de Maciel, ambas cercanas a Rosario. En la segunda, disfruta junto a su pareja, hijo e hija, de “ir a la orilla del río a pescar y tomar mate”, cuenta a Letra P y dice además que, a pesar de estar fuera de la oficina, sigue pensando en qué proyectos puede elaborar y que a veces llama a su equipo de trabajo.

También podés leer Arde Juntos por el Cambio en Santa Fe por el zigzagueo de una diputada

La legisladora del Partido Fe destaca que lee mucho, que su gusto para los géneros literarios es amplio y que puede estar hasta “con seis libros al mismo tiempo”. Para que su hijo e hija “vean y conozcan lo rica que es la Argentina”, las próximas semanas recorrerá los Esteros del Iberá y las Cataratas del Iguazú.

En el terreno de la política, la diputada aliada del gobernador Omar Perotti en la Cámara baja expresa que, por su buena relación con los distintos bloques, puede ser “una prenda de unión entre el Ejecutivo y la oposición”. A su vez, cuenta cómo es su relación con el mandatario, quien -destaca- “siempre está dispuesto a escuchar”. Asegura que va a mantener la independencia del Partido Fe “como bloque Fe”.

También podés leer El curioso caso de la diputada santafesina de Cambiemos que defiende a Perotti

-¿Con qué expectativas políticas encara 2022?

-Tenemos cuestiones urgentes que resolver, la sociedad nos está reclamando un esfuerzo doble, esfuerzo que está haciendo toda la ciudadanía. Hay una generación post pandemia que le va a exigir a la dirigencia política otro estándar de política.

-¿La dirigencia de Santa Fe está a la altura?

-Me gusta cuando los dirigentes políticos pueden reconocer la realidad, estamos muy mal en Santa Fe. Soy consciente de eso y ese es mi material de trabajo. Con Perotti lo hablamos, él lo sabe, yo tengo diálogo continuo con el gobernador. Si bien nadie esperó estar atravesado en los primeros años de gestión por una pandemia, creo que hay errores de gestión y también cuestiones a reivindicar. Pero para lograr mejorar la gestión tiene que buscar a los mejores y confiar en ellos.

También podés leer Perotti y Fernández firmaron un préstamo para un programa de conectividad

-¿Cómo es su relación con el gobernador?

-Con Perotti tenemos una excelente relación en el mano a mano. Por ahí nos comunicamos por teléfono, por algún mensaje o nos reunimos en la oficina. Tengo la libertad de poder plantearle lo que pienso con independencia.

-¿A qué se refiere con independencia?

-Nuestro bloque Fe mantiene esa independencia, porque no solo sirve para acompañar una gestión, sino también para marcar las cuestiones que presentan dificultades o las diferencias que uno tiene. Eso te lo permite el no estar alineados incondicionalmente. Yo mantengo el bloque del partido Fe, desde el inicio de mi gestión, por un pedido de Gerónimo (Momo) Venegas, que nos pidió que mantuviéramos siempre la identidad.

También podés leer En Santa Fe tampoco se consigue: Perotti, sin Presupuesto para 2022

-¿Cómo caracterizaría políticamente a Perotti?

-Rescato que Perotti siempre está abierto a escuchar lo que puedo sugerir o decirle, y para mí es fundamental decirlo con total soltura. Valoro que sea receptivo de lo que una plantea. Siempre me ha escuchado con muchísimo respeto y no siempre he sido demasiado simpática para decir las cosas que veo. A mí Momo me enseñó que la obsecuencia no está en nuestra génesis. Me he encontrado con mensajes de él por el tema de Dow, para que avance y acompañe los reclamos de los trabajadores.

-Retrocediendo en el tiempo, ¿cuál fue el motivo que llevó a que el partido Fe rompa con Juntos por el Cambio (JxC) en Diputados?

-Nosotros somos independientes y entendemos la política como una forma de debatir y tener en claro qué vamos a defender y luchar. El rol del partido Fe en esto de haber acompañado a JxC y después acompañar la gestión del gobernador Perotti, tiene como ventaja el poder conocer a todos y poder ser un nexo o puente para construir consensos. Siempre veo la propositiva y tengo una excelente relación con los compañeros de JxC.

-¿Podría sumarse al interbloque del PJ?

-Nosotros vamos a mantener la independencia del Partido Fe como bloque Fe.

-¿Cómo ve el funcionamiento de la Cámara de Diputados?

-A veces la agenda legislativa luce un poco desordenada. Tenemos que estar a la altura de la circunstancia todos los que integramos el cuerpo para poder brindar soluciones a los santafesinos sobre los temas urgentes. Lo de la conectividad no es un tema menor, la pandemia nos mostró las brechas, celebro que la hayamos podido aprobar, pero estuvo muchísimo tiempo sin un debate que nos pusiera de cara a la sociedad.

También podés leer Ordenan restituir las autoridades de la obra social de UATRE

-¿Cómo observa el rol de la oposición?

-La oposición está intentando construir un diálogo con el Ejecutivo, diálogo que estaba trunco y roto. Creemos que puede ser aún más fluido y para eso tranquilamente me pueden usar como un instrumento o garantía de paz, para que los espacios se puedan entender con la fluidez que necesitan estos dos poderes del Estado. Puedo ser una prenda de unión entre el Ejecutivo y la oposición, pero tienen que ser genuinos para que eso funcione.

-¿Cómo ve la discusión para la presidencia?, ¿va a apoyar a Pablo Farías para que siga?

-Entendemos que dentro del frente que ganó las elecciones en la categoría de Diputados, si bien es una coalición electoral, ese frente en su mayoría estuvo ocupado por el Partido Socialista, por lo que la mayoría le corresponde al socialismo. También creemos que la primera minoría es el Partido Justicialista, por lo que le corresponde la vicepresidencia primera a Lucila De Ponti o a quien el partido hubiese elegido. Es una manera de respetar los mandatos constitucionales.

-¿Qué opina sobre la situación actual de UATRE?

-El gremio está atravesando momentos de discusiones internas que son públicas y complejas, y que en lo personal me entristecen muchísimo. Esto en algún momento va a encaminarse y se va a acomodar. Diría el Momo que ‘hay que poner el carro a andar y los melones se acomodan solos’.