Pichetto se peleó con Espert y metió el dedo en la llaga del caso Fred Machado

Miguel Pichetto es uno de los socios políticos más cercanos del expresidente Mauricio Macri desde que ambos compartieron la fórmula que compitió en 2019. Desde entonces, al igual que el fundador del PRO, el exsenador procura mantenerse presente con sus intervenciones públicas. Este lunes no lo buscó a propósito, pero le contestó una crítica que le había lanzado el diputado José Luis Espert. Lo hizo con munición pesada. Le recordó el “vinculo narco” que le endilgan al economista ultraliberal con el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado, uno de sus aportantes de campaña.

“Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados”, le contestó Pichetto desde su cuenta de Twitter para echar sal sobre uno de los temas más incómodos del conglomerado ultraliberal que le disputa votos por derecha a Juntos por el Cambio. Con esa frase, Pichetto se refirió a Machado que esta detenido desde el año pasado en Neuquén a la espera de que se resuelva un pedido de extradición a Estados Unidos, donde lo persiguen por “narcotráfico y lavado en alta escala”.

Tal como contó Letra P, Machado fue detenido a fines de abril en el aeropuerto de Neuquén, a partir del procesamiento de un tribunal de Texas, que lo consideró parte de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero a gran escala. Lo acusan de haber lavado 350 millones de dólares entre 2016 y 2020.

Espert llegó a agradecerle en público los traslados a Machado, especialmente a Viedma, de donde es oriundo. En esa localidad desarrolló una empresa para realizar vuelos privados. Según la revista Noticias, fue uno de los financistas de campaña de Espert en 2019. "Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido", dijo Espert en abril de ese año cuando visitó Viedma para presentar La sociedad cómplice, la obra con la que hilvanó su campaña proselitista.

El tema es un tabú entre los socios del espacio ultraliberal y Pichetto lo exhumó en medio de un cruce con Espert, donde quedó en evidencia que el socio de Macri está decidido en mellar al flamante diputado con un punto que siempre incomoda al economista ultraliberal. Espert no se quedó callado: “Big Mike. Sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales según, tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K, tus ex amos ¿te acordas? La patria planera que creaste, mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA...”.

La discusión estalló cuando Espert cuestionó a Pichetto, que había salido con los tapones de punta contra el premio nobel de Economía, Joseph Stiglitz, mentor del ministro Martín Guzmán. "Stiglitz habla pavadas porque está pago desde el Gobierno o desde algún sector. Entonces dice que Argentina es extraordinario como se ha recuperado". Espert se agarró de esas declaraciones y lo trató de “inmundo”.

“Qué tipo inmundo sos Pichetto. Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordas? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías”, fue la frase completa que Espert tuiteó y Pichetto le echó en cara la relación con Machado. Incluso dijo que no sólo lo había llevado en avión, sino que le aportó una camioneta “Grand Cherokee”.

Según consignó el diario patagónico Río Negro, las redes de Machado son mas intrincadas y alimentan las sospechas de la Justicia de Estados Unidos. El año pasado concejales del Frente de Todos en Viedma cuestionaron la firma de un convenio entre el municipio y la firma Max Technology SRL "para habilitar la instalación de un taller para reparaciones navales" en un inmueble con valor histórico y ambiental. Los ediles señalaron como enlace de la firma al "piloto militar retirado Diego Goñi". Aseguran que llegó a esa misión "a través del dueño de aviones viedmense, radicado hace años en Miami, Fred'Machado, célebre entre otras cosas por ser quien colaboró con dinero y logística para la campaña de Espert" y "por ser el dueño del avión en el que se secuestró en España casi una tonelada de cocaína, por el que fueron presos los hermanos (Gustavo y Eduardo) Juliá". Ambos fueron condenados a 13 años de cárcel en 2013 y desde el año pasado la Justicia los benefició con la libertad condicional.

Además del proceso de extradición, que lleva el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, también hay otro caso abierto por su colega porteña, con competencia electoral, María Servini. En el expediente el fiscal federal Ramiro González le pidió que suspenda los aportes partido “Unite por la Libertad”. Es el selló que usó Espert para presentarse. El fiscal advirtió que no hay soporte digital en las rendiciones de fondos que exige la ley electoral. También le solicitó saber el avance de la causa penal en Neuquén y que indague si hay pruebas que vinculen ese caso con los aportes de campaña.