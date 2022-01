Kulfas reafirmó la intención de "avanzar en un proyecto de exploración offshore"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volvió a la carga ý reafirmó que el gobierno del Frente de Todos (FdT) mantiene la intención de “avanzar en un proyecto de exploración offshore” en el Mar Argentino al argumentar que se trata de una “práctica que ya se implementa” en otros puntos del país y que “no ha habido ningún inconveniente” al respecto.

"El objetivo es avanzar en un proyecto de exploración offshore; después habrá que verificar si los recursos petroleros existen en esas posiciones que están a 300 kilómetros de Mar del Plata mar adentro", afirmó Kulfas este jueves en declaraciones a la radio AM 750.

De esta manera, Kulfas volvió a defender la actividad aprobada por la resolución 436/2021 durante los últimos días de diciembre, por la cual se permitirán actividades de exploración petrolera en regiones subterráneas ubicadas a casi 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, y que generó un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. En esa nueva disputa el FdT se ha mostrado abroquelado en defensa de la misma ya que la observa como una posibilidad de generar trabajo genuino y obtener dólares a través de las exportaciones, en un momento en el que las reservas de la moneda norteamericana son codiciadas por la administración nacional frente al pago de la deuda externa del gobierno de Cambiemos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

También podés leer La explotación petrolera abre un nuevo round entre intendente PRO y el Gobierno

"No estamos discutiendo que se haga sin que nos importe nada”, agregó Kulfas y detalló: “Está 400 km mar adentro, no en la costa. Y hay ejemplos como Río de Janeiro, con una plataforma a 200 km, y no hay ningún problema”.

En este sentido, argumentó que “es una práctica que ya se implementa” en el país y que “cerca del 20% del gas que Argentina consume y produce proviene de explotaciones offshore” que no han generado “ningún inconveniente” en el pasado.

“Tenemos que trabajar en que se hagan bien las cosas porque Argentina necesita probarse de estos combustibles. La transición ecológica va a llevar no menos de 20, 30 años. Y en el medio van a convivir las apuestas que estamos haciendo tanto en hidrocarburos como en las energías renovables", completó.