La explotación petrolera abre un nuevo round entre intendente PRO y el Gobierno

Luego de un año de cruces entre ambas partes por el sistema de fases y la reapertura de establecimientos educativos en el marco del abordaje de la pandemia, el intendente PRO de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, vuelve a plantar rechazo público a una medida del Gobierno nacional. En esta oportunidad, tiene que ver con la resolución 436/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial que habilitaría la explotación petrolera en tres zonas que se ubican frente a las costas de Mar del Plata.

Ante eso, horas antes del cierre del año, Montenegro publicó un video en las redes donde manifestó su disidencia con la medida y adelantó que irá a la Justicia para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad”.

“No tenemos los elementos necesarios para saber que este tipo de investigación no pueda llegar a dañar lo que tiene que ver con nuestra pesca y con nuestro turismo”, expresó para advertir que la consecuencia para la ciudad podría ser “permanente”.

“Vengo a renovar mi compromiso con todos los marplatenses. No voy a defender solo el trabajo sino también la calidad de vida de todos los que viven en mi ciudad. Y por eso voy a manifestar públicamente mi rechazo a cualquier tipo de explotación petrolera en las costas de General Pueyrredon“, aseveró para manifestar que el principal argumento de su postura “es que no tenemos los elementos necesarios para saber que este tipo de investigación no pueda llegar a dañar lo que tiene que ver con nuestra pesca y con nuestro turismo, que son dos grandes motores de nuestra ciudad”.