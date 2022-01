Santoro cruzó a Larreta: "Su gobierno dejó recesión, inflación y deuda impagable"

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien había dicho que “no hay un plan económico”, y le recordó que la administración de Cambiemos “dejó recesión, inflación y deuda impagable” con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al replicar un mensaje del alcalde del PRO por Twitter, Santoro defendió la gestión del presidente Alberto Fernández al destacar que “el crecimiento 2021 fue superior al 10%” y al asegurar que “para sostener la expansión se necesitan dólares”. “Si no resolvemos los vencimientos delirantes que dejaron ustedes, no hay crecimiento ni estabilidad”, agregó.

Horas antes, y a través de la misma red social, Larreta había publicado un video de la conferencia de prensa que brindó esta mañana con un mensaje en el que denunciaba que el gobierno nacional no había convocado a Juntos por el Cambio (JxC) a la reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para discutir la actualidad de las negociaciones de la deuda externa de 44 mil millones de dólares contraída por el expresidente Mauricio Macri. “No hay reunión porque el gobierno nacional no nos convocó”, publicó Larreta y agregó: “Pero lo más preocupante es que no hay un plan económico que nos diga cómo la Argentina va a crecer”.

“Su gobierno dejó recesión, inflación y deuda impagable. Ayuden y después resuelvan su interna”, retrucó Santoro.