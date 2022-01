En la tropa de Lilita hablan de “crisis” en JxC y piden reducir “golpes bajos”

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que en Juntos por el Cambio “hay una cierta crisis”, ante la cual pidió a los socios de la alianza opositora “ser responsables”. En declaraciones a Infobae, el titular del partido referenciado por Elisa “Lilita” Carrió enfatizó que, para resolver el escenario crítico interno, “hay que dejar de lado los egos personales que muchas veces dificultan lo que hoy tiene que ser Juntos por el Cambio, que es un espacio colectivo”. Así, requirió “trabajar de una manera mucho más colectiva y no adelantar ningún escenario vinculado al 2023”.

El también diputado nacional expresó que el frente opositor vive “una etapa de reordenamiento, acompañada con una crisis, que tiene que ser tomada como una oportunidad”. En esa línea, consideró que “hay que bajar el nivel de ansiedad y de chicanas y golpes bajos”. Y ahondó: “Muchas veces, como diputado de la Nación y como presidente de un partido nacional me da bronca o enojo que la Coalición Cívica sea reducida o desconocida porque algunos de nuestros socios de Juntos por el Cambio. A esos socios les recuerdo que este partido y el liderazgo de Elisa Carrió fue fundacional para que esta coalición fuera posible en el 2015 y también se sostenga ya en este 2022 y continuemos de esta manera para construir una alternativa para el 2023”.

Ante eso, subrayó en dirección a sus socios: “No queremos que la Coalición Cívica sea menospreciada”. Y añadió: “No le tengo miedo a las diferencias si son zanjadas en un ámbito de debate con respeto y sin golpes bajos o chicanas, porque no somos un espacio uniforme: la unidad no es unanimidad ni uniformidad, y cada uno expresa lo suyo. Esa unidad hay que sostenerla, pero no a cualquier precio. La unidad no es a cualquier precio para llegar al Poder y no hacernos cargo de las transformaciones que tenemos por delante”.

En medio de acercamientos que el ala dura del PRO esboza con el ultraderechista Javier Milei, Ferraro se alejó del libertario: “No hay posibilidad para la Argentina que viene de discursos extremadamente radicalizados o una posición que tenga que ver con el cuanto peor mejor”. Y advirtió ante la posibilidad de un desembarco del economista: “No podemos amontonarnos por el solo hecho de llegar al poder. Vale preguntarnos para qué y con qué”.